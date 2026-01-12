Milei presentó sus redes sociales en inglés. Foto: Captura

Javier Milei lanzó oficialmente sus redes sociales en inglés en las principales plataformas digitales, con el objetivo de ampliar el alcance internacional de su mensaje, comunicar de primera mano las políticas de gobierno y fortalecer el vínculo con audiencias globales.

A través un curioso video, el presidente invitó a la comunidad internacional a seguir sus nuevas cuentas oficiales, desde donde se compartirán contenidos vinculados a la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno argentino y la visión del país en el escenario global.

Milei presentó sus redes sociales en inglés.

El clip está relatado por el “General Ancap”, quien define al mandatario argentino como un “verdadero héroe” y un “peso pesado como influencer mundial”.

El video incluye además imágenes del encuentro entre Milei y Donald Trump, del recital que dio durante la presentación de su último libro y fragmentos de sus discursos donde insulta y amenaza a los “zurdos”, a quienes pide derrotar en la batalla cultural.

El encuentro entre Trump y Milei. Foto: NA

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó Milei, agradeciendo el acompañamiento y reafirmando su compromiso con la difusión de las ideas de la libertad a nivel mundial.

Esta iniciativa se enmarca en la política de apertura y posicionamiento internacional del Gobierno Nacional, que busca mostrar al mundo una Argentina que avanza hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad.

Cuáles son las nuevas redes sociales de Javier Milei

Las nuevas cuentas oficiales en inglés están disponibles en distintas plataformas digitales, consolidando una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, y alineada con el creciente interés global por el proceso de transformación que atraviesa la Argentina.

Cuentas oficiales en inglés del Presidente Javier Milei: