No es Brasil ni Uruguay: el país de Sudamérica con mejor nivel de inglés en toda América Latina

Ubicado en el puesto 26 a nivel mundial, una nación logró un avance en la medición internacional de habilidades en inglés. Buenos Aires se encuentra 23° entre las capitales mundiales y también encabeza la tabla regional.

"Aprender inglés", una meta alcanzada por muchos argentinos. Foto: Grok

La edición 2025 del Índice de Proficiencia en Inglés (EF EPI) de EF Education First indicó que la República Argentina logró un avance en la medición internacional de habilidades en inglés, para consolidarse como el país con mejor nivel del idioma en Latinoamérica y ubicarse en el puesto 26 del ranking global.

El desempeño nacional fue el mejor registrado en la región en la historia del estudio y certifica un crecimiento sostenido en la enseñanza y el aprendizaje del idioma. Buenos Aires también sobresalió como la ciudad capital con mayor dominio de esa lengua entre las metrópolis latinoamericanas y se posicionó en el puesto 23 a nivel mundial.

Buenos Aires, la ciudad capital con mayor dominio del inglés. Foto: Unsplash.

El informe abarca a 123 países y, por primera vez, también evaluó las habilidades de expresión oral y escrita, incluyendo criterios innovadores mediante inteligencia artificial.

México fue el peor país latinoamericano según su ubicación en el ranking, que expresaba un “nivel muy bajo” de dominio del inglés.

Las ciudades argentinas donde mejor nivel de inglés hay

Dentro del territorio argentino, el liderazgo no es exclusivo de Buenos Aires: Mar del Plata encabeza el podio nacional, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario y La Plata.

Ciudades como San Juan y San Luis registraron incrementos notables, reduciendo la brecha con los distritos más avanzados y evidenciando una tendencia a la homogeneización del nivel de inglés en todo el país.

Las regiones y ciudades más destacadas de Argentina. Foto: EF

En materia de género, Argentina muestra diferencias positivas con respecto a la media latinoamericana. Mientras en la región se observa una brecha favorable a los hombres, en el caso argentino las mujeres igualan o superan su desempeño, estableciendo al país como ejemplo de equidad en el aprendizaje de idiomas.

Los países con mejor nivel de inglés en todo el mundo

A nivel global, los Países Bajos retienen la primera posición, escoltados por Croacia y Austria, mientras que Alemania ascendió al cuarto puesto por una mejora significativa y Noruega completó el Top 5.

Respecto a Latinoamérica, el liderazgo argentino es aún más notorio al compararlo con el resto: Honduras ocupa el segundo lugar en la tabla regional, también en la franja de “dominio alto” del idioma, mientras Uruguay, Paraguay y El Salvador se sitúan en un nivel intermedio.

En el listado de capitales mundiales, Buenos Aires sobresale en Latinoamérica, mientras que Santiago, Tegucigalpa, Asunción y Lima siguen a distancia en la región.