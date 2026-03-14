Tren a Mar del Plata. Fuente: Trenes Argentinos

Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para viajar a Mar del Plata durante el mes de marzo con importantes cambios en el servicio, con una nueva programación que incluye mejoras en los tiempos del viaje, en los horarios y la incorporación del sistema Pet Friendly, que permite trasladar mascotas a bordo.

La actualización comenzó a regir el 2 de marzo con la baja de la temporada de verano, con el objetivo de ofrecer más opciones y mayor comodidad para los pasajeros que viajan desde Estación Constitución.

Viajar en tren a Mar del Plata, una opción accesible. Foto: NA.

Nuevos horarios y más frecuencias en el tren Buenos Aires–Mar del Plata

La programación de marzo suma dos servicios diarios por sentido, lo que amplía las opciones de viaje para los pasajeros. El esquema incluye:

Un tren con paradas en todas las estaciones intermedias.

Un servicio semirrápido, que reduce la duración total del trayecto.

Además, continuará funcionando un refuerzo especial los fines de semana, pensado principalmente para quienes viajan los viernes hacia la costa y regresan los domingos.

Trenes a Mar del Plata

Viajes más rápidos: reducen los tiempos del recorrido

Entre las mejoras operativas anunciadas por Trenes Argentinos, se destacan las reducciones de la duración del viaje, logradas gracias a una menor cantidad de cruces ferroviarios durante el trayecto. Uno de los casos más destacados es el tren 303, que logra acortar su recorrido en 13 minutos.

También los servicios adicionales de viernes y domingos presentan reducciones de entre 10 y 13 minutos, lo que permite optimizar el viaje entre Buenos Aires y la ciudad balnearia.

Viajar con mascotas en el tren: cómo funciona el sistema Pet Friendly a Mar del Plata

Una de las novedades más esperadas por los pasajeros es la implementación del sistema Pet Friendly en el servicio Buenos Aires - Mar del Plata. A partir de este mes, los pasajeros pueden viajar con perros o gatos mayores de tres meses, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Entre las condiciones se incluyen:

Transportín cerrado y adecuado para la mascota.

Libreta sanitaria con vacuna antirrábica vigente.

Certificado de salud emitido por un veterinario.

Presentar toda la documentación durante el preembarque.

El traslado de mascotas tendrá un costo adicional de $77.500 y contará con cupos limitados por cada formación.

Mar del Plata, Argentina. Foto: Instagram @mardelplataarg

Cuánto cuesta el tren a Mar del Plata en marzo

Para los viajes de marzo, las tarifas del tramo completo entre Buenos Aires y Mar del Plata se mantienen en:

Primera: $32.000

Pullman: $38.000

Quienes compren los pasajes a través del sitio oficial de Trenes Argentinos podrán acceder a un 10% de descuento, un beneficio vigente para servicios de larga distancia que busca incentivar la compra online. Además, el sistema también mantiene otros beneficios para determinados grupos de pasajeros:

Jubilados: 40% de descuento.

Personas con discapacidad: viaje sin cargo presentando DNI y certificado vigente.

Horarios del tren a Mar del Plata en marzo

Entre el 3 de marzo y el 6 de abril, los servicios desde Constitución serán:

Salidas desde Buenos Aires

7:30

14:17

Salidas desde Mar del Plata

1:11

14:21

Además, los viernes habrá un servicio adicional a las 17:08, con regreso los domingos a las 22:53.

Tren a Mar del Plata: cuáles son las recomendaciones a los pasajeros

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