Autos que no pagarán la VTV en abril 2026:

Trámite de la VTV Foto: Foto generada con IA

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) volverá a ser protagonista en abril de 2026. Miles de conductores intentan saber si deben pagar el trámite, si están exentos del costo, o incluso si directamente no deben hacer la revisión según su jurisdicción.

Como ocurre cada año, las reglas cambian entre CABA y la Provincia de Buenos Aires, lo que genera dudas y confusión entre los automovilistas. Para ayudarte a evitar multas y organizar tus trámites a tiempo, reunimos la información oficial más actualizada sobre los vehículos que no pagarán la VTV en abril de 2026 y los requisitos para acceder a la exención.

Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires. Foto: X @VTV_PBA

Quiénes no pagarán la VTV en abril 2026 en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, algunos grupos de usuarios están exentos de pagar la tarifa, aunque igual deben realizar la inspección técnica. Entre ellos se encuentran:

Jubilados y pensionados cuyos ingresos equivalen al haber mínimo.

Personas mayores de 65 años que cobren hasta el mismo monto.

Personas con discapacidad, independientemente de si el auto está adaptado.

Este beneficio aplica solo si el vehículo no paga impuesto de radicación, y si el titular tiene más de un auto, la exención se aplica únicamente a uno.

Qué autos deben hacer la VTV en CABA en abril 2026

El Gobierno porteño mantiene vigente el siguiente esquema:

Autos que superan 3 años de antigüedad .

Vehículos con más de 60.000 km recorridos .

Los 0 km hacen su primera revisión a los 3 años, salvo que superen los 80.000 km, en cuyo caso deben realizarla antes.

VTV, trámite automotor. Foto: NA

Quiénes no pagarán la VTV en la Provincia de Buenos Aires

En territorio bonaerense, también hay grupos que no pagan la tarifa, aunque sí deben cumplir con la revisión:

Vehículos de bomberos .

Autos destinados a servicios municipales .

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años que cobren hasta dos haberes mínimos .

Titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Qué autos deben hacer la VTV en Provincia en abril 2026

En la Provincia, el requisito es más estricto que en CABA:

Autos deben realizar la VTV cuando cumplen 2 años de antigüedad .

Vehículos nuevos hacen su primera revisión a partir de los 24 meses desde su inscripción.

Nuevos criterios anunciados a nivel nacional

El Gobierno nacional propuso una reforma que sugiere:

Primera VTV a los 5 años para autos 0 km.

Revisiones cada 2 años para autos de 5 a 10 años.

Control anual para vehículos de más de 10 años.

Pero atención: la Provincia de Buenos Aires NO adoptará esta reforma por ahora, por lo que sigue vigente el esquema actual de 2 años.

Listado de vehículos que NO deben hacer la VTV en 2026 (según CABA)

El Gobierno porteño informó que estarán exentos de realizar la inspección:

Autos 0 km con menos de 4 años o menos de 64.000 km .

Motos 0 km durante sus primeros 4 años.

Cómo saber si tu auto aplica

Para saber si tu vehículo está exento, revisá:

Antigüedad y kilometraje aplicables según la jurisdicción donde está radicado el auto. Si pertenecés a algún grupo social con beneficio (jubilado, CUD, mayor de 65 años). Si tu vehículo pertenece a bomberos, seguridad o servicios municipales (PBA). Si tu auto es 0 km, verificá la normativa vigente de CABA o Provincia.

Tarifas actualizadas 2026

CABA

Autos: $63.453,61

Motos: $23.858,78

Provincia de Buenos Aires