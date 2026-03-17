El gobierno bonaerense confirmó que no adherirá a las reformas nacionales de la VTV.

El sistema de control técnico de vehículos en la Argentina atraviesa una etapa de transición, aunque no todas las jurisdicciones avanzan al mismo ritmo. La principal diferencia se observa entre la Provincia de Buenos Aires y el resto del país: mientras el Gobierno impulsa reformas en los controles vehiculares, el distrito bonaerense decidió no adherir a esos cambios.

El organismo provincial encargado del control indicaron que la provincia “no adhiere a las modificaciones nacionales”. Foto: X @VTV_PBA

La decisión fue confirmada por la gestión del gobernador Axel Kicillof, que optó por mantener sin modificaciones el esquema vigente de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) dentro de su territorio. Desde el organismo provincial encargado del control indicaron que la provincia “no adhiere a las modificaciones nacionales”, por lo que continuarán vigentes los plazos y requisitos técnicos actuales.

El trámite de la VTV quedará dividido según las jurisdicciones

Esta postura marca una diferencia concreta con otras regiones del país, donde rige la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y podrían aplicarse ajustes derivados de las nuevas disposiciones impulsadas por la Nación.

En cambio, en la provincia de Buenos Aires el sistema actual seguirá sin cambios: la VTV continuará siendo obligatoria para los vehículos con más de dos años de antigüedad y se mantendrá la frecuencia anual de inspección.

La VTV continuará siendo obligatoria para los vehículos con más de dos años de antigüedad y se mantendrá la frecuencia anual de inspección. Foto: GCBA.

De este modo, el mapa de los controles vehiculares en la Argentina queda dividido entre jurisdicciones que podrían avanzar con modificaciones y otras, como el territorio bonaerense, que sostienen su esquema tradicional.

En este contexto, los conductores deben prestar atención a la normativa vigente en cada distrito, ya que los requisitos pueden variar según la jurisdicción donde esté radicado el vehículo.

RTO, el sistema de control vehicular que se aplica en gran parte del país

Se trata de una inspección periódica obligatoria que verifica el estado general del vehículo para garantizar condiciones mínimas de seguridad y niveles adecuados de emisiones contaminantes.

La RTO es una inspección periódica obligatoria que verifica el estado general del vehículo para garantizar condiciones mínimas de seguridad. Foto: NA

Durante la revisión se controlan distintos aspectos, como frenos, luces, neumáticos, suspensión, dirección, chasis y gases, entre otros puntos. La principal diferencia no está en el objetivo sino en la jurisdicción y el nombre:

En la Provincia de Buenos Aires se denomina VTV.

En el resto del país, el sistema se conoce como RTO.

Ambos sistemas están respaldados por la Ley Nacional de Tránsito 24.449, aunque su implementación depende de cada provincia, lo que puede generar diferencias en plazos, costos y modalidades del trámite.

En medio de los cambios impulsados a nivel nacional, la RTO continúa siendo el sistema vigente en la mayor parte del país, sin modificaciones en su exigencia para circular. Como ejemplo, en la provincia del Chubut confirmaron que el esquema sigue aplicándose con normalidad, pese a la confusión generada en los últimos días.