Día de la Madre: ¿por qué se festeja en diferentes fechas en algunos países?

Esta festividad se celebra en diferentes momentos del calendario, reflejando las tradiciones y costumbres culturales de cada país.

Día de la Madre. Foto: Freepik

El Día de la Madre se celebra el tercer domingo de octubre en Argentina. Este festejo tiene una alta carga emocional, ya que es una oportunidad para reconocer y agradecer a las madres por su amor, sacrificio y dedicación. Durante esta jornada, es común que las familias se reúnan para compartir comidas, intercambiar regalos y disfrutar de la compañía mutua.

Sin embargo, la fecha del Día de la Madre no es estática y varía significativamente de un país a otro. Mientras que en Argentina se conmemora en octubre, en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, se celebra el segundo domingo de mayo.

Día de la Madre. Foto: Freepik

En Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Rumanía, Serbia, Bulgaria y Rusia, el Día de la Madre es el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

Por otro lado, en Egipto, Líbano, Marruecos, Palestina y Siria, la fiesta tiene lugar el 21 de marzo, Día de la Primavera. Y en Irlanda y Reino Unido, se celebra durante el cuarto domingo de la Cuaresma, en el denominado ‘Mothering Sunday’ (Domingo de la Maternidad).

El origen del Día de la Madre en Argentina

El Día de la Madre en Argentina está vinculado con la iglesia católica y una antigua festividad del calendario litúrgico, que celebraba la festividad de la Maternidad de la Virgen María en el mes de octubre.

De hecho, el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre de 1931 a la “Divina Maternidad de María” como recuerdo de que 1.500 años antes, en 431, el Concilio de Éfeso había proclamado a María como la verdadera Madre de Cristo.

Día de la Madre. Foto: Freepik

A partir de esa celebración, en Argentina se definió que el domingo posterior o el anterior a esa fecha se festeje el Día de la Madre. Sin embargo, con el correr de los años, se estableció el tercer domingo de cada mes de octubre por convención cultural y social para agasajar a las mujeres que nos dieron la vida y cuidaron de nosotros cuando éramos pequeños.