Trámite de la VTV.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para los conductores que si no se cumple puede derivar tanto en multas elevadas como en la imposibilidad de circular, ya que tiene como objetivo garantizar ciertas condiciones de seguridad vial.

La VTV alcanza a los autos y motos radicados en la Provincia de Buenos Aires y en otras jurisdicciones con normativa propia. En tanto, la inspección evalúa frenos, neumáticos, luces, sistema de escape, dirección y suspensión, de acuerdo con parámetros técnicos establecidos por cada reglamentación.

Verificación Técnica Vehicular (VTV). Foto: NA

Si tras el control se determina que el vehículo no cumple con los estándares oficiales, el resultado puede obligar al conductor a reparar las fallas y volver a presentarse. Cabe señalar que circular sin la VTV vigente en territorio bonaerense puede implicar sanciones que superan los $1,8 millones.

VTV 2026: ¿cuáles son los costos actuales en Provincia de Buenos Aires?

Desde el 16 de enero de 2026, los valores para la VTV en la Provincia de Buenos Aires son los siguientes:

Autos y vehículos de gran porte

Hasta 2.500 Kg : $97.057,65

Más de 2.500 Kg: $174.703,77

Motos y cuatriciclos (motovehícuos)

D más de 50cc y hasta 200cc : $38.823,06

De más de 200cc y hasta 600cc : $58.234,59

De más de 600cc: $77.646,12

Remolques, semiremolques y acoplados

Hasta 2.500 Kg : $58.234,59

De más de 2.500 Kg: $87.351,89

*Todos los valores incluyen IVA.

Stickers de la VTV. Foto: NA

Además, quedan exentos de pagar la VTV:

Vehículos oficiales pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires, sus dependencias descentralizadas, ambulancias sean provinciales y/o municipales, y los especiales de bomberos.

Vehículos cuyos titulares sean personas con discapacidad.En este caso el vehículo, con o sin adaptaciones especiales, debe estar destinado al uso o traslado de la persona con discapacidad.

Por su parte, los siguientes grupos están bonificados y pagan la VTV más barata:

Vehículos de veinte o más años de antigüedad radicados en la Provincia de Buenos Aires abonarán el cincuenta por ciento (50%) establecido para su categoría.

Vehículos destinados a taxis y remises de jurisdicción municipal y a los servicios especializados de transporte escolar municipales y provinciales abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

Jubilados y/o pensionados cuyos ingresos no superen los dos (2) haberes mínimos jubilatorios abonarán el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa.

Cabe recordar que el vehículo debe presentarse en condiciones mínimas de funcionamiento y un desperfecto grave puede derivar en el rechazo inmediato. En se sentido, la inspección puede determinar tres resultados:

Aprobado : el vehículo cumple con todos los parámetros técnicos, por lo cual se le colca la oblea hasta el próximo vencimiento.

Condicional : se detectan fallas leves. Debido a esto, el conductor tiene cierto plazo para corregirlas y regresar para una nueva revisión (sin pagar nuevamente).

Rechazado: se registran fallas graves, por lo que el vehículo queda inhabilitado para circular hasta que el conductor solucionen los problemas. Deberá someterse y superar una nueva inspección.

Los 4 errores más comunes que te llevan al rechazo de la VTV

Algunos puntos son evaluados con especial rigurosidad. En ese sentido, muchos conductores cometen errores o no están al tanto de algunas características que pueden terminar en la VTV rechazada. Ellos son: