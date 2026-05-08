Fiesta regional Foto: Facebook

El fin de semana del 9 y 10 de mayo en Buenos Aires ofrece múltiples actividades turísticas recreativas a lo largo y a lo ancho de la provincia. La mayoría de ellas tienen entrada libre y gratuita, mientras que para otras hay que abonar un pago mínimo.

Desde una emblemática Feria del Libro hasta un Campeonato de Cross Country en Tandil, las opciones son múltiples y variadas para personas de todas las edades, familias y amigos. También hay opciones para quienes eligen hacer una actividad por su cuenta.

Fiesta del Asado con Cuero y Pan Casero Foto: -

Qué hacer el sábado 9 en Buenos Aires

Aniversario de Ensenada

El sábado, la ciudad de Ensenada festeja su aniversario N° 225 con entrada gratuita y la presentación de La Repandilla, La Base, Candu Domínguez y G Sony. Lo acompañan un patio de artesanías y opciones gastronómicas varias para elegir.

Fiesta del Alfajor

Lobos se convierte en la sede de otra de las tantas fiestas del alfajor en el Paseo de la Historia y la Cultura este sábado y domingo desde las 13 hs y 11 hs respectivamente. Habrán shows musicales, foodtrucks, sorteos, feria de artesanos y la fabricación de un alfajor gigante.

Bell Ville se prepara para celebrar la Fiesta Nacional de la Capia, el tradicional alfajor cordobés Foto: Instagram @moranregionales

Fiesta Provincial de la Harina

La cita más convocante de la localidad de Alberti es la Fiesta Provincial de la Harina este domingo 10 de mayo, que reúne a miles de visitantes con talleres de cocina, espectáculos musicales y degustaciones de productos locales. En este marco, se presenta el plato estrella: un sándwich de miga de más de 2,8 metros de largo, que se convirtió en el emblema gastronómico del pueblo.

Más allá de la curiosidad culinaria, la iniciativa funciona como un verdadero motor para la economía local. Comerciantes, productores regionales y prestadores turísticos encuentran en este evento una oportunidad para dar a conocer sus productos y atraer nuevos visitantes.

Cabalgata criolla

En Capitán Sarmiento se da la cabalgata criolla desde el Museo de la Estación hasta el paraje de La Colorada y con destino final en la pulpería El Pobre Gaucho. Habrá servicio de cantina toda la tarde y un cierre con prueba de riendas y peña folclórica.

Encuentro de Payadores Ramón Evaristo Agustini

El Encuentro N°16 de Payadores Ramón Evaristo Agustini se lleva a cabo a las 20:00 en el Centro Cultural Enrique Uzal, Petracchi 646. Será una noche de poesía y música en vivo con la presentación de los payadores Lazaro Moreno, Emanuel Gabotto, Juan Cruz Olie, y David Tokar.

Feria del Libro de Berisso

Este sábado 9, de 14:00 a 19:00, la Escuela de Arte de Berisso, ubicada en avenida Montevideo y 11, será sede de una nueva edición de la Feria del Libro, un espacio dedicado a la difusión de editoriales y proyectos independientes, con eje en la producción cultural local y el intercambio en torno a la lectura.

Stand en la Feria del Libro de Ediciones de la Flor Foto: Veronica Bellomo

La jornada incluirá además la presentación de Sabrina Ameghino, Contra la corriente, obra de los periodistas platenses Gastón Luppi y Pedro Garay. La actividad es organizada por Ágnes Casa Editorial/Nostalgia & Rebeldía.

Expo Feria

La Granja Educativa Municipal, ubicada en Juan B. Justo Nº 1.000, será escenario este sábado 9 y domingo 10, de 10:00 a 18:00, de una nueva edición de la Expo Feria, una propuesta que reunirá a productores locales, cooperativas florícolas, viveristas y ferias del distrito en un espacio pensado para promover la producción regional y el encuentro comunitario.

Durante ambas jornadas habrá además una variada oferta gastronómica, charlas abiertas en el auditorio y espectáculos culturales para toda la familia. La entrada será libre y gratuita.

Qué hacer el domingo 10 en Buenos Aires

Festival Japonés

Llega el Festival Japonés a Florencio Varela con opciones de gastronomía, cultura, arte, feria de emprendimientos y cosplay japonés. Se darán también espectáculos en vivo con Rajio Taiso, el grupo Ryukyukoku Matsuri Daiko y sus tambores okinawenses, y Mumel.

La entrada sale $8.000 y se dona a beneficio del Jardín Municipal N°16 aunque los menores de 10 años, personas con discapacidad y veteranos de Malvinas entran gratis, así como también existe un descuento del 50% para jubilados.

Cerezo japonés, árbol. Foto: Freepik.

China en Luján

Este domingo de 10 a 19 horas en el Parque Ameghino de Luján se celebra a China con distintos entretenimientos: la danza del león y dragón, exhibiciones de artes marciales, música y bailes tradicionales y modernos, desfile de ropa Hanfu, gastronomía típica y paseo ferial.

Rural Bike 6 Ciudades

Pellegrini será la sede en su Complejo Polideportivo de la primera fecha del circuito de Seis Ciudades con recorridos diversos y desafiantes en entornos naturales. La inscripción es arancelada.

Feria de Pavón

Este domingo 10, de 10:00 a 17:30, se realizará una nueva edición de la Feria de Pavón en el predio ubicado en Galo de Lavalle y Cámpora, con una propuesta que combinará producción local, gastronomía y actividades recreativas.

La jornada contará con puestos de artesanías, emprendimientos regionales y música en vivo, además de juegos para toda la familia. En el sector gastronómico habrá elaboraciones caseras y productos de productores locales, entre ellos sopa paraguaya, pizzas, mermeladas, conservas y condimentos. La entrada será libre y gratuita.