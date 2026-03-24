¿Cuánto cuesta obtener la licencia de conducir? Foto: Gobierno argentino

Conducir sin licencia en la Ciudad de Buenos Aires es una infracción grave que puede salir cara. Actualmente, la multa asciende a 50 Unidades Fijas, lo que equivale a $47.499,50.

Tener la licencia vigente no solo es obligatorio para circular por calles y rutas del país, sino que también es un requisito fundamental para evitar sanciones económicas y legales.

La normativa establece que tanto la falta de licencia como su vencimiento constituyen faltas graves. Por eso, es clave conocer los requisitos para obtener o renovar el registro en CABA y mantenerse en regla.

La importancia de tener la licencia de conducir en regla.

¿Cuánto cuesta sacar o renovar la licencia en CABA?

El costo total del trámite incluye dos pagos principales: el otorgamiento de la licencia (BUI), que cuesta $34.200, y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), con un valor de $8.840. Es decir, la suma total asciende a $43.040.

Existen algunas excepciones al pago del BUI. Están exentos jubilados y pensionados, veteranos de Malvinas, estudiantes del Instituto Superior de la Seguridad Pública, personas sin recursos y quienes cuenten con Certificado Único de Discapacidad.

Mantener la licencia al día no solo evita multas, sino que garantiza una conducción segura y dentro del marco legal vigente.

Requisitos para obtener la licencia de conducir

Para iniciar el trámite, es necesario contar con usuario y clave miBA. Además, se debe presentar DNI vigente con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. En caso de no tener el documento físico, se puede presentar el comprobante de DNI en trámite junto con otro documento que acredite identidad, como pasaporte o DNI anterior.

Los extranjeros deben cumplir requisitos específicos según su situación migratoria. Por su parte, los menores de 18 años deben cumplir condiciones adicionales, mientras que todos los solicitantes deben saber leer y escribir.

¿Cómo obtener la licencia de conducir en CABA? Foto: Foto generada con IA

En el caso de quienes busquen obtener una licencia profesional (categoría D), deberán tener al menos un año de antigüedad en la categoría B1 y presentar un certificado de antecedentes penales con una validez de 30 días.

También es requisito no estar inhabilitado por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, aunque quienes figuren en él podrán obtener una licencia provisoria por única vez durante 60 días.