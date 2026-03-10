Cambios en la licencia de conducir 2026:

En 2026 entró en vigencia una actualización clave en la clasificación de la Licencia Nacional de Conducir en Argentina, impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Esta modificación afecta directamente a miles de usuarios de motorhomes, vans y casas rodantes, ya que redefine qué vehículos pueden conducirse con las categorías B1 y B2, y cuáles requieren ahora una licencia de carácter profesional.

Qué cambia para las categorías B1 y B2

Hasta el año pasado, muchos vehículos recreativos —especialmente motorhomes construidos sobre plataformas grandes como Mercedes-Benz Sprinter— podían conducirse con licencias particulares. Sin embargo, la nueva normativa establece límites precisos:

Categoría B1 (vehículos motorizados particulares)

Solo habilita a manejar casas rodantes motorizadas de hasta 3.500 kg .

El problema: la mayoría de los motorhomes supera ese peso, llegando incluso a 5.000 kg en versiones con doble rodado.

Categoría B2 (vehículos con remolque ligero)

Permite remolcar unidades de hasta 750 kg .

En la práctica, más del 95% de las casas rodantes no motorizadas en el país superan ese peso, quedando automáticamente excluidas.

La consecuencia inmediata: se requiere categoría C1

Debido a estos nuevos límites, quienes conduzcan motorhomes o remolques más pesados deberán tramitar la licencia profesional C1, históricamente destinada a transporte comercial.La categoría C1 habilita a manejar:

Camiones sin acoplado ni semiacoplado

Vehículos o casas rodantes motorizadas de hasta 12.000 kg

Para muchos usuarios recreativos, esto implica rendir nuevos exámenes, más requisitos psicofísicos y cambios en las condiciones de renovación.

Preocupación en el sector rodante

La Cámara de Fabricantes Argentinos de Trailers, Casillas Rodantes y Afines (FATCRA) manifestó su preocupación, señalando que la recategorización introduce barreras burocráticas que pueden afectar gravemente al turismo de motorhomes en Argentina.Denuncian que:

Los usuarios mayores de 65 años —grupo predominante entre rodantes— enfrentarán restricciones más exigentes propias de licencias profesionales.

La medida podría “empujar a la ilegalidad” a quienes no puedan renovar o tramitar una licencia C1.

Por qué se implementa el cambio

La ANSV busca una categorización más alineada con el peso real de estos vehículos y con estándares internacionales. Al superar los 3.500 kg, los motorhomes presentan características similares a vehículos comerciales, por lo que requieren mayor capacitación y revisiones más estrictas para circular con seguridad.

Impacto para los usuarios

