Licencia de conducir digital. Foto: Buenos Aires Ciudad.

En Argentina, la licencia de conducir tiene ciertos requisitos que cambian según la edad de la persona. No solo importa aprobar los exámenes, sino también saber hasta qué edad se puede sacar el registro y por cuántos años tiene validez cada vez que se renueva.

En la mayoría de las provincias argentinas, no existe una edad máxima establecida por ley para sacar la licencia de conducir. Es decir, cualquier persona que cumpla con los requisitos médicos y apruebe los exámenes correspondientes puede obtener o renovar su registro, sin importar cuántos años tenga.

A partir de los 65 o 70 años, los exámenes médicos y psicofísicos suelen ser más exhaustivos. Se evalúa la visión, la audición, los reflejos y el estado general de salud para asegurar que la persona está en condiciones de manejar.

Licencia digital Foto: Gobierno argentino

En algunos casos, si el conductor presenta alguna condición médica, puede requerirse un certificado especial o la autorización de un especialista.

Además, cabe destacar que, si la licencia de conducir vence, no se puede manejar hasta renovarla. Circular con el registro vencido puede derivar en multas y la retención del vehículo. Por eso, es fundamental estar atento a la fecha de vencimiento y realizar el trámite de renovación a tiempo.

La validez de la licencia de conducir, según la edad del conductor

La validez de la licencia de conducir en Argentina no es igual para todos los conductores, ya que depende tanto de la edad como del tipo de registro que se tramite. De esta manera, los plazos de vigencia se van acortando a medida que aumenta la edad de la persona.

Menores de 21 años : vigencia de 5 años, únicamente para las categorías A (motocicletas), B (automóviles) y G (maquinaria agrícola).

De 21 a 65 años: validez de 5 años, sin necesidad de renovación durante ese período.

De 65 a 70 años: renovación cada 3 años.

Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones.

Por otro lado, a partir de los 65 años, las licencias de las clases A, B y G deben revalidar el examen psicofísico cada tres años, mientras que las de las clases C, D y E, cada dos años.

Licencia de conducir. Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires

Quiénes no pueden renovar la licencia de conducir en Argentina

Si bien la Ley de Tránsito facilita la renovación de la licencia, hay situaciones que pueden impedir que un conductor la obtenga, por ejemplo:

Incumplimiento de los requisitos legales : no poseer la documentación necesaria para la renovación.

No aprobar el examen psicofísico : es obligatorio y evalúa la capacidad física y mental para conducir de manera segura.

No realizar la renovación anual: a partir de los 70 años, la licencia debe renovarse cada año

Cómo renovar la licencia de conducir en Argentina

Según la reglamentación vigente, los titulares que deban renovar el carnet de conducir deberán presentar un certificado de aptitud física emitido por alguno de los centros de salud (públicos o privados) autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

En tanto, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma Mi Argentina Validar los datos personales Seleccionar la opción “renovación de licencia” Abonar las boletas correspondientes Elegir los prestadores de salud para hacer el examen de aptitudes psicofísicas

Una vez que las pruebas estén realizadas y aprobadas, el prestador deberá cargar los datos en la plataforma correspondiente y el solicitante tendrá la nueva licencia en la aplicación.