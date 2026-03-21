La alegría de la “Segunda Vuelta”: los sueños argentinos de cara al próximo Mundial
El fútbol sigue definiendo el humor de millones de argentinos y la Copa de Mundo 2026 es una muestra de ello. Ilusión por la “cuarta”. Un repaso de la IA.
Cada año se renueva la ilusión y los sueños para el nuevo ciclo que comienza y, este 2026, sin dudas hay un evento que se queda con gran parte de los deseos. ¿Qué dice la IA?
Se trata del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la Selección argentina buscará la cuarta estrella y los hinchas lo ubican entre sus mayores deseos.
Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, los próximos meses son de pura cuenta regresiva.
- El sueño de la Scaloneta: la alegría esperada es ver al equipo consolidado y con Messi liderando una vez más el sueño de defender el título. Cada amistoso o noticia del plantel se vive como una fiesta previa.
- El alivio social: históricamente, el fútbol funciona en el país como un “paréntesis” de felicidad que permite unir a la sociedad más allá de cualquier diferencia económica o política.
Consumo y viajes, otros deseos vinculados a la pelota
Más allá de los resultados deportivos, se espera un boom de compras por el “efecto mundial”. Entre las ilusiones por tener el último televisor para ver el Último Baile de Messi y las expectativas de comercios para mejorar un consumo a la baja.
Los más afortunados, ya preparan las valijas para acompañar a la Scaloneta en su ilusión mundialista. Claramente, un viaje de este tipo marca el año de cualquier fanático y muchos optan por el pensamiento de “ahora o nunca”, priorizando el viaje al Mundial como la gran inversión emocional del año.