Festejos en el Obelisco, Copa América, Reuters

Cada año se renueva la ilusión y los sueños para el nuevo ciclo que comienza y, este 2026, sin dudas hay un evento que se queda con gran parte de los deseos. ¿Qué dice la IA?

Se trata del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la Selección argentina buscará la cuarta estrella y los hinchas lo ubican entre sus mayores deseos.

Grupos del Mundial 2026. Foto: EFE

Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, los próximos meses son de pura cuenta regresiva.

El sueño de la Scaloneta : la alegría esperada es ver al equipo consolidado y con Messi liderando una vez más el sueño de defender el título . Cada amistoso o noticia del plantel se vive como una fiesta previa.

El alivio social: históricamente, el fútbol funciona en el país como un “paréntesis” de felicidad que permite unir a la sociedad más allá de cualquier diferencia económica o política.

Festejos en el Obelisco, Copa América, Reuters

Consumo y viajes, otros deseos vinculados a la pelota

Más allá de los resultados deportivos, se espera un boom de compras por el “efecto mundial”. Entre las ilusiones por tener el último televisor para ver el Último Baile de Messi y las expectativas de comercios para mejorar un consumo a la baja.

Hinchas argentinos en el Mundial.

Los más afortunados, ya preparan las valijas para acompañar a la Scaloneta en su ilusión mundialista. Claramente, un viaje de este tipo marca el año de cualquier fanático y muchos optan por el pensamiento de “ahora o nunca”, priorizando el viaje al Mundial como la gran inversión emocional del año.