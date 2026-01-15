Hinchas argentinos, Mundial de fútbol, foto Reuters

Ya en año mundialista, muchos hinchas argentinos están juntando dinero y planeando el viaje a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y Mexico, de cara al “último baile de Lionel Messi”.

Sin embargo, a la hora del sorteo, algunos vieron más complicada la logística debido a que las sedes eran más lejanas del esperado Miami.

Ante esto, Aerolíneas Argentinas hizo un gran anuncio que acerca a los hinchas a la gran cita del fútbol mundial. Habrá, a partir de junio, vuelos directos hacia Kansas y Dallas, sedes en las que la Scaloneta se medirá ante Argelia, Jordania y Austria.

Arrowhead Stadium de Kansas. Foto: Wikipedia

En el caso de Kansas, donde la Selección se medirá ante Argelia el 16 de junio, se prevé un vuelo con arribo el día previo al encuentro y otro con llegada el mismo día del partido.

En tanto, el grupo se completa con un viaje a Dallas y la modalidad será la misma. Habrá un vuelo en la jornada previa y el día del partido ante Austria, pactado para el 22 de junio, y lo mismo sucederá para el choque ante Jordania, que se jugará el 27 de junio.

AT&T Stadium de Dallas. Foto: AT&T Stadium

Además, también desde el sexto mes del año, se incorporarán dos vuelos semanales y directos de Córdoba a Miami.

Los mismos estarán programados para viernes y domingos, operados con aviones Airbus A330, ampliando así las opciones de conectividad internacional para el Interior del país.

En tanto, continuará la tradicional ruta entre Ezeiza y Miami, con 18 vuelos por semana y hasta tres vuelos diarios, con opciones diurnas y nocturnas.

Aerolíneas Argentinas, avión. Foto: NA.

“Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales, adecuando su operación a la demanda específica de cada ocasión”, señalaron desde la aerolínea a través de un comunicado.

Todos los vuelos podrán ser adquiridos a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) y agencias de viajes.

Por Matías Greisert

X: @MatíasGreisert