Vuelos especiales para hinchas mundialistas: el anuncio de Aerolíneas Argentinas de cara al “último baile de Lionel Messi”
El aerolínea de bandera dio una gran noticia para quienes están juntando dinero para estar en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Conocé todos los detalles en la nota.
Ya en año mundialista, muchos hinchas argentinos están juntando dinero y planeando el viaje a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y Mexico, de cara al “último baile de Lionel Messi”.
Sin embargo, a la hora del sorteo, algunos vieron más complicada la logística debido a que las sedes eran más lejanas del esperado Miami.
Ante esto, Aerolíneas Argentinas hizo un gran anuncio que acerca a los hinchas a la gran cita del fútbol mundial. Habrá, a partir de junio, vuelos directos hacia Kansas y Dallas, sedes en las que la Scaloneta se medirá ante Argelia, Jordania y Austria.
En el caso de Kansas, donde la Selección se medirá ante Argelia el 16 de junio, se prevé un vuelo con arribo el día previo al encuentro y otro con llegada el mismo día del partido.
En tanto, el grupo se completa con un viaje a Dallas y la modalidad será la misma. Habrá un vuelo en la jornada previa y el día del partido ante Austria, pactado para el 22 de junio, y lo mismo sucederá para el choque ante Jordania, que se jugará el 27 de junio.
Además, también desde el sexto mes del año, se incorporarán dos vuelos semanales y directos de Córdoba a Miami.
Los mismos estarán programados para viernes y domingos, operados con aviones Airbus A330, ampliando así las opciones de conectividad internacional para el Interior del país.
En tanto, continuará la tradicional ruta entre Ezeiza y Miami, con 18 vuelos por semana y hasta tres vuelos diarios, con opciones diurnas y nocturnas.
“Una vez más, Aerolíneas Argentinas acompaña a los hinchas argentinos y consolida una estrategia comercial orientada a identificar oportunidades vinculadas a grandes eventos deportivos y culturales, adecuando su operación a la demanda específica de cada ocasión”, señalaron desde la aerolínea a través de un comunicado.
Todos los vuelos podrán ser adquiridos a través del sitio web de Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) y agencias de viajes.
Por Matías Greisert
X: @MatíasGreisert