Teatro Colón. Foto Turismo BA.

Este viernes 8 de mayo tendrá lugar un acontecimiento cultural excepcional que acerca la excelencia artística del Teatro Colón al público masivo. En el marco del cierre de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, los asistentes podrán disfrutar de manera gratuita de una presentación musical de altísimo nivel, con obras habitualmente interpretadas en uno de los teatros más prestigiosos del mundo.

A partir de las 20:30 horas, la Pista Central del predio ferial será el escenario donde se presentará la Orquesta de Cuerdas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, ofreciendo un concierto que promete ser uno de los momentos más destacados de la noche. Además, el ingreso al predio será libre y gratuito entre las 20 y las 22 horas, brindando una oportunidad única para que el público disfrute de una propuesta cultural de excelencia en un entorno accesible y abierto a toda la comunidad.

Teatro Colón en la FDL Foto: @teatrocolon y @bacultura en Instagram

Cómo será la presentación del Teatro Colón en la Feria del Libro

La Orquesta de cuerdas del Instituto Superior de Arte del Colón presentará La Pequeña Serenata Nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart, Fragmentos de Las Cuatro Estaciones de Antonio Vivaldi, Movimientos de las Estaciones Porteñas de Ástor Piazzolla y un cierre con la Pizzicato-Pola de Johann Strauss II.

El acceso es libre y gratuito para todo el público, lo que le permite a la gente acercarse sin problema a este gran evento cultural en La Rural, Palermo.

Qué hacer en la Feria del Libro el viernes 8 de mayo: eventos destacados

14:00 h

Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: El Obrador

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

16:30 hs

“Convivencia en tiempos de IA: prevenir y anticiparse” Un taller para pensar estrategias de prevención y anticipación que permitan construir una convivencia escolar cuidada y fortalecer el vínculo entre pares, en diálogo con los desafíos y riesgos que plantea la inteligencia artificial en la vida cotidiana de los y las estudiantes. Es un taller para docentes y trabajadores de la educación a cargo de la Lic. Grabriela D’Angelo y la Lic. Adriana Gasalla para la Fundación Noble.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: Fundación Noble

Sala: Espacio Digital

Pabellón: Amarillo

17:30 hs

Fito Páez lee en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. “La música en tiempos de demencia masiva”. Extracto de un ensayo.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Fito Paez

Presentación del libro “Hubo una vez un patio”, de Ana Julia Bonetto y Martin Bonetto.

Organiza: Martin Bonetto

Participa: Ana Julia Bonetto, Martin Bonetto, Nacho Iraola y Nicolas Artusi

Coordina: No mencionado

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Del libro a la Alfombra Roja. Los autores Marcelo Rubens Paiva (Ainda estou aqui), Ana Correa (Somos Belén) y Eduardo Sacheri (El secreto de sus ojos) conversan sobre cómo una historia escrita cruza al cine y alcanza los grandes circuitos internacionales. Sus adaptaciones, dirigidas por Walter Salles, Dolores Fonzi y Juan José Campanella, permiten entrar en ese proceso: las decisiones, los desplazamientos y las transformaciones que ocurren cuando una historia pasa de la página a la pantalla.

Organiza: Fundación El LIbro

Participa: Marcelo Rubens Paiva, Eduardo Sacheri y Ana Correa

Coordina: Ingrid Bejerman

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

Stand en la Feria del Libro de Ediciones de la Flor Foto: Veronica Bellomo

18:00 hs

Entrevista: “El amor que detuvo todos los relojes” con Ludmila Ramis: autora de ficción y romance juvenil con +33.400 seguidores, presentará su libro El amor que detuvo todos los relojes, el cual aborda importantes temáticas como el abuso, la amistad, los secretos y el romance.

Organiza: Editorial El Ateneo

Participa: Ludmila Ramis

Coordina: Maru Drozd

Sala: Stand Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: n°1400

Pabellón: Amarillo

18:30 hs

La escritura en retirada frente a los reels y los memes. Un análisis del impacto que tiene la retracción de la escritura y las microlecturas frente al desarrollo de la nueva narrativa social. Sus efectos en la educación.

Organiza: Fondo de Cultura Económica

Participa: Fernando Peirone

Coordina: No mencionado

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Orquesta Atlas. Películas y series en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Pista Central

Pabellón: Exterior

20:30 hs

Mercedes Ron presenta “Culpa vuestra”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: No mencionado

Coordina: No mencionado

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Presentación de “Un inmenso azul. Una oda al mar y sus maravillas”, de Patrik Svensson. De visita por primera vez en la Argentina, Patrik Svensson, escritor y periodista sueco, presenta su segundo libro publicado por Libros del Asteroide, un ensayo literario sobre la historia del mar y de la curiosidad humana que entrelaza el relato de aventuras, las memorias y la investigación científica.