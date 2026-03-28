El programa de adiestramiento de los pilotos de los aviones F-16. Foto: Foto generada con IA

A cargo de TOP ACES, la Fuerza Aérea Argentina continúa con el curso destinado a los pilotos que se encargarán de operar con los aviones caza F-16 adquiridos hace unos meses, provenientes de Dinamarca.

El programa está a cargo de la compañía estadounidense y es determinante para desarrollar las capacidades operativas que se precisan de cara al inicio de los primeros vuelos que tienen lugar en nuestro país desde diciembre de 2025.

Aviones F-16. Foto: Fuerza Aérea

¿Cómo es el programa TOP ACES en Argentina?

Este programa de formación está estructurado en diferentes etapas progresivas, que conforman el desarrollo profesional completo de un piloto de F-16. Esto garantiza una capacitación estandarizada y que esté alineada con los requerimientos y parámetros internacionales.

Por tanto, la primera fase corresponde al Basic Course (B-Course), instancia inicial donde el piloto lleva a cabo la transición al sistema de armas. Este período se extiende de seis a nueve meses, y es fundamental para adquirir conocimientos sobre el manejo del motor, junto con sistemas de navegación, aterrizajes, despegues y demás maniobras básicas del combate aéreo.

Este entrenamiento tiene contempladas entre 80 y 100 horas de vuelo real, las cuales se complementan con unas 50 a 60 sesiones de simulador que se enfocan a procedimientos de emergencia.

Cuando se supera esta etapa, el piloto ingresa al Mission Qualification Training (MQT), donde empieza a utilizar al avión como a un sistema de armas dentro de un entorno operativo. Esta fase tiene entre tres y cuatro meses de duración, se incluyen entre 20 y 30 horas de vuelo que están orientadas a misiones específicas y se incorporan tácticas de interceptación de largo alcance, además del uso de armamento guiado y operaciones de reabastecimiento en pleno vuelo.

Cuando finaliza esta etapa, el piloto adquiere el estatus de “Combat Ready”, lo que lo habilita a integrarse a una escuadrilla en operaciones reales, siempre ejecutando órdenes bajo la conducción de un líder.

Los pasos que se deben llevar a cabo para convertirse en un piloto entrenado capaz de operar los F-16. Foto: Foto generada con IA

El paso siguiente es el Flight Lead Upgrade (FLUG), una instancia que marca la transición hacia funciones de conducción táctica. Para postularse, el piloto debe acumular entre 300 y 500 horas de vuelo en el F-16. Durante un exigente programa de aproximadamente dos meses, se entrena en la coordinación de formaciones de dos a cuatro aviones, la toma de decisiones en entornos de alta presión y la gestión integral de las comunicaciones en combate. Al finalizar, queda habilitado como jefe de sección o escuadrilla, con responsabilidad directa sobre la ejecución de la misión y la seguridad del personal a su cargo.

En la cima del sistema de formación se ubica la calificación como Instructor Pilot (IP), destinada a aviadores con amplia trayectoria y sólidas aptitudes de análisis. El acceso exige entre 500 y 700 horas de vuelo, además de un desempeño previo destacado en roles de liderazgo. A lo largo de un programa intensivo de tres a cuatro meses, se demanda un nivel superior de dominio técnico: el instructor no solo debe ejecutar con exactitud, sino también identificar fallas al instante y corregirlas, actuando como custodio de la doctrina y de los estándares operativos.

Desde una perspectiva estratégica, la puesta en marcha de este modelo es clave para que, en el mediano plazo, la Fuerza Aérea Argentina consolide su autonomía en la formación de pilotos, reduciendo la necesidad de recurrir a instancias de capacitación en el exterior.