La importancia de la incorporación de los F-16 y los misiles. Foto: Foto generada con IA

La Fuerza Aérea Argentina se posiciona como un antes y un después tras la incorporación de los cazas F-16 Fighting Falcon provenientes de Dinamarca. Además de este salto cualitativo, se suma la autorización para adquirir misiles AIM-120C-8 AMRAAM, uno de los sistemas aire-aire más avanzados desarrollados por Estados Unidos.

El acuerdo incluye las 24 aeronaves provenientes del país escandinavo, junto con un paquete de armamento valuado en cerca de 941 millones de dólares. Entre estos sistemas se destacan unos 36 misiles AMRAAM, además de bombas guiadas y equipos asociados.

Esto les permite a los F-16 operar en escenarios de combate más allá del alcance visual, lo que resulta clave en la guerra aérea del momento.

Los aviones F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa.

Los misiles que Argentina puede incorporar

El AIM-120C-8 AMRAAM, fabricado por Raytheon, representa una de las versiones más avanzadas disponibles para exportación.

Tiene un alcance superior a los 160 kilómetros (en condiciones ideales), por lo que puede alcanzar objetivos sin ser detectado. Además, sostiene velocidades superiores a Mach 4, dificultando cualquier intento de evasión.

Una de sus principales ventajas es su sistema de guía activa por radar, que le otorga capacidad de “disparar y olvidar”. Esto significa que el piloto puede lanzar el misil y concentrarse inmediatamente en otras maniobras, aumentando la supervivencia en combate.

También se le suma un enlace de datos bidireccional, lo que permite actualizar la trayectoria del misil en pleno vuelo, junto con su capacidad para resistir interferencias electrónicas, incluso atacando blancos que utilicen sistemas de guerra electrónica.

Empero, el rendimiento del misil también depende del radar del avión. En el caso de los F-16 argentinos, equipados con el AN/APG-66, el alcance de detección podría limitar parcialmente el aprovechamiento total del AMRAAM, situándose entre los 110 y 140 kilómetros.

El salto cualitativo que Argentina da en Sudamérica

En comparación con otros países sudamericanos, Argentina da un salto significativo. Chile, por ejemplo, opera F-16 con misiles AIM-120C-7, una versión anterior con menor alcance, aunque sus aeronaves cuentan con radares más modernos.

Venezuela, por su parte, utiliza cazas Su-30MK2 armados con misiles R-77 de origen ruso, comparables pero generalmente inferiores en alcance y capacidades de actualización en vuelo.

Argentina incorpora misiles de largo alcance. Foto: Diario Uno

En Perú, la flota de MiG-29 operó con misiles R-77 y R-27, aunque el país se encuentra en proceso de modernización. Brasil, en tanto, avanza con sus cazas Saab Gripen E, que incorporarán misiles Meteor, considerados de los más avanzados a nivel mundial.

En este escenario, la incorporación del AMRAAM C-8 se perfila como una auténtica “bala de plata” para Argentina. No solo incrementa de forma notable su capacidad de ataque, sino que además refuerza su poder de disuasión y su alineamiento con estándares internacionales, en particular los de la OTAN.