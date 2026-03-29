Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA

En los últimos meses se implementó un cambio muy esperado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) que impacta de manera directa en miles de personas en todo el país. La medida no solo simplifica procesos administrativos, sino que además garantiza la continuidad de derechos fundamentales para un grupo específico de titulares, evitando renovaciones innecesarias y demoras que históricamente generaban complicaciones.

El Certificado Único de Discapacidad es un documento oficial, gratuito y válido en toda la Argentina que acredita la condición de discapacidad de una persona y permite acceder a distintos beneficios establecidos por ley. Sin embargo, uno de los principales reclamos de los titulares siempre estuvo vinculado a su fecha de vencimiento, que obligaba a realizar renovaciones periódicas aun cuando la condición de salud fuese permanente.

¿Cuál es el cambio que beneficia a un grupo de titulares del CUD?

La modificación más importante establece una prórroga automática por un año para todos los Certificados Únicos de Discapacidad que tenían fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Esto significa que quienes se encontraban en esa situación no deben realizar ningún trámite adicional, ya que la vigencia se extiende automáticamente hasta la misma fecha de 2026.

Este beneficio aplica tanto para el CUD en formato papel como para su versión digital, y busca garantizar que ninguna persona con discapacidad pierda el acceso a prestaciones esenciales por demoras administrativas o falta de turnos disponibles.

La decisión responde, además, a la necesidad de descomprimir el sistema de evaluación, ya que las juntas médicas suelen colapsar en los períodos de renovación, generando largas esperas e incertidumbre en los titulares.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA

¿Quiénes sí deben renovar el Certificado Único de Discapacidad?

Es importante aclarar que no todos los CUD están alcanzados por esta prórroga. Las personas cuyos certificados tuvieron vencimiento en 2022, 2023 o 2024 sí deben realizar el trámite de renovación correspondiente para mantener la validez del documento y continuar accediendo a los beneficios.

En estos casos, es necesario solicitar turno ante la Junta Evaluadora Interdisciplinaria, presentar documentación médica actualizada y asistir a la evaluación presencial cuando sea requerida.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Gobierno argentino

¿Qué beneficios otorga el Certificado Único de Discapacidad?

Contar con el CUD vigente permite acceder a una amplia gama de derechos que impactan de manera directa en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entre los principales beneficios se encuentran:

Salud: cobertura del 100% en tratamientos, medicamentos y prestaciones vinculadas a la discapacidad.

Transporte: acceso gratuito al transporte público terrestre de corta, media y larga distancia en todo el país.

Asignaciones y ayudas económicas: beneficios gestionados a través de ANSES y otros organismos.

Exenciones impositivas: ventajas fiscales y facilidades para la adquisición de vehículos.

Educación y empleo: prioridad en programas de inclusión educativa y laboral.

Accesibilidad: uso del Símbolo Internacional de Acceso y derechos asociados a la movilidad.

Cómo tramitar el CUD de manera simple y digital

Actualmente, el trámite para solicitar el Certificado Único de Discapacidad puede iniciarse de forma virtual, lo que agiliza el proceso. El procedimiento incluye la carga online de la documentación médica, la completa­tión de un formulario y el posterior otorgamiento de un turno para la evaluación.

El sistema digital permite hacer un seguimiento del expediente y recibir notificaciones, lo que representa un avance significativo en términos de accesibilidad y comodidad para las personas que lo necesitan.

Un cambio que protege derechos y reduce burocracia

La prórroga automática del Certificado Único de Discapacidad representa una medida clave para proteger derechos adquiridos, evitar trámites innecesarios y garantizar la continuidad de beneficios esenciales. Para miles de personas, este cambio significa menos estrés, menos traslados y la tranquilidad de mantener su cobertura sin interrupciones.

En un contexto donde la eficiencia administrativa resulta fundamental, esta actualización marca un avance concreto hacia un enfoque más inclusivo y respetuoso de las realidades que atraviesan las personas con discapacidad en la Argentina.