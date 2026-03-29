Voraz incendio en una refinería del Parque Industrial de Pilar: un operario murió y otro resultó herido Foto: NA

Un operario murió y otro resultó herido de gravedad, como consecuencia de un incendió que se originó en las últimas horas dentro del Parque Industrial de Pilar, al norte del conurbano bonaerense, confirmaron las autoridades.

El siniestro se produjo a última hora de la tarde en la refinería Nueva Energía, ubicada en la intersección de las calles 5 y 8, de ese complejo fabril, mientras los operarios intentaban cargar combustible a un camión.

En el lugar hay depósitos de nafta y gasoil, lo que provocó una rápida combustión, que derivó en una serie de explosiones, ocasionándole la muerte a un trabajador, mientras que su compañero fue derivado al Hospital Central de Pilar con quemaduras graves y su estado es reservado.

De acuerdo a medios locales, meses atrás había realizado un simulacro de incendio y evacuación con la colaboración y acompañamiento de los Bomberos Voluntarios del Parque Industrial de Pilar.

Se incendió un depósito de materiales y pinturas en Francisco Álvarez

Esta misma semana, la provincia de Buenos Aires ya había sufrido un grave incendio.

Varias dotaciones de bomberos trabajaron en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez en un depósito ubicado sobre la Avenida Ramón Falcón y Chilecito, las cuales fueron cortadas de forma preventiva para que las 25 dotaciones de bomberos pudieran trabajar.

Incendio en Francisco Álvarez. Foto: NA.

Los vecinos se autoevacuaron ante el peligro por el material inflamable, debido a que dentro del lugar se acoplan químicos, solventes, pinturas, membranas y demás productos tóxicos.

Aunque por el momento se desconocen los motivos por los que se iniciaron las llamas, un vecino contó que todo habría comenzado por una chispa de una soldadura: “Estábamos observando a unos trabajadores que están haciendo una parte nueva; estaban soldando, saltó una chispa, no pudieron controlar el fuego”.