Argentina ya tiene su primera ruta solar. Foto: NA

La provincia de San Juan puso en marcha la primera ruta solar de Argentina. Se trata de un sistema de iluminación pública alimentado exclusivamente por energía solar en la Avenida de Circunvalación (Ruta Nacional A014), una de las arterias viales más transitadas del distrito.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno provincial junto con Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) y busca modernizar la infraestructura pública mediante soluciones sustentables. El proyecto incorpora tecnología fotovoltaica para abastecer de energía a las luminarias sin depender de la red eléctrica tradicional.

¿Cómo es el sistema de energía solar que ilumina la Ruta Nacional A014 en San Juan?

El sistema está compuesto por 36 generadores fotovoltaicos individuales de 5 kilovatios cada uno. Los equipos fueron instalados sobre monopostes metálicos de siete metros de altura, orientados hacia el norte para optimizar la captación solar.

Están distribuidos en los sectores I, II, III y IV de la avenida y funcionan de manera autónoma, lo que permite garantizar iluminación durante la noche.

El sistema está compuesto por 36 generadores fotovoltaicos individuales de 5 kilovatios cada uno. Foto: NA

Al operar de forma independiente de la red eléctrica, el sistema asegura continuidad del servicio incluso ante cortes de energía o fallas en el suministro. Esta característica refuerza la seguridad vial en un corredor de alto tránsito y permite mantener la iluminación activa durante emergencias o eventos climáticos adversos.

Experiencias similares ya se aplican en países como Corea del Sur, los Países Bajos y en el estado de California (Estados Unidos), donde la infraestructura vial alimentada con energía solar también incorpora sensores y sistemas de almacenamiento para mejorar la eficiencia energética.

Los beneficios de la primera ruta solar en San Juan

La primera ruta solar de la Argentina se encuentra en la provincia de San Juan. Foto: Energía Online

Además del impacto ambiental, la iluminación solar permite reducir el gasto público gracias a su bajo costo operativo y a la simplicidad de mantenimiento. En provincias con tarifas eléctricas variables, este tipo de soluciones puede representar un ahorro sostenido a lo largo del tiempo.

La obra fue ejecutada por la empresa Sergio Chiconi S.R.L. en conjunto con EPSE y demandó la participación de más de 80 profesionales y técnicos especializados, entre ellos ingenieros, soldadores y metalúrgicos. El desarrollo también impulsó a proveedores locales y fortaleció la experiencia técnica en la provincia, sentando bases para futuros proyectos vinculados a la transición energética.