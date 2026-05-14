El acto central fue encabezado por Adorni, Cornejo y Marín. Foto: Prensa Gobierno

El Gobierno presentó la inauguración del primer proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tratándose del parque solar “más grande del país”. Según datos proporcionados por Casa Rosada, requirió una inversión de 211 millones de dólares a través de YPF Luz y cuenta con más de 500 mil paneles instalados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó la inauguración del parque solar “El Quemado” en horas del mediodía de este jueves 14 de mayo. Se trata del primer proyecto concretado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas clave impulsadas por el gobierno de Javier Milei para atraer inversiones al país.

Acompañado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y el presidente de YPF, Horacio Marín, Adorni destacó: “Por primera vez en mucho tiempo hay un proyecto de país que tiene por objetivo generar las bases que garanticen la prosperidad de las generaciones que vienen”.

El presidente de YPF, el jefe de Gabinete y el gobernador de Mendoza participaron de la inauguración del parque solar. Foto: Prensa Gobierno

El parque, desarrollado por YPF Luz, tiene la intención de posicionarse como el más grande de su tipo en el país con una inversión de 211 millones de dólares, más de 500 mil paneles solares instalados y un plazo récord en la ejecución de la obra, ya que el Gobierno indicó que se completó en apenas un año.

Horacio Marín, titular de la petrolera estatal, resaltó la velocidad de la construcción como una muestra de la capacidad de ejecución de la compañía. “Estamos contribuyendo fuertemente y orgullosos para que la Argentina exporte más”, sostuvo.

Durante el acto, del que también participaron las secretarias María Tettamanti (Energía) y María Ibarzabal (Legal y Técnica), Manuel Adorni defendió el marco normativo del RIGI y señaló que el régimen podría atraer inversiones totales por casi 95.000 millones de dólares.

“El Gobierno garantizó las condiciones esenciales para que el sector privado trabaje en libertad”, afirmó el jefe de Gabinete, quien definió al RIGI como “federalismo en serio” al permitir que las provincias exploten su potencial productivo. En última instancia, Adorni adelantó que en las próximas semanas enviarán al Congreso una nueva serie de reformas estructurales para profundizar el modelo económico.