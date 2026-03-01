Estación YPF. Foto: YPF.

Un ambicioso complejo multiservicios ya está en construcción sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Este desarrollo será un nuevo punto de despacho de la red de la petrolera YPF, con el objetivo de transformar la logística y la experiencia de los viajeros en la zona.

Situado estratégicamente en el carril que conecta Rosario con Buenos Aires, el proyecto se perfila como la estación de servicio más grande del país. La obra está a cargo de la operadora Jorge Caso, que además administra otros puntos de despacho en la región y se dedica al transporte de combustibles.

Histórico cambio en la Ruta 9. Foto: Wikipedia.

Actualmente, la obra civil se encuentra en sus primeras etapas, con la estructura de ingeniería ya instalada y los acuerdos con Vialidad Nacional para construir los accesos sobre la colectora formalizados. Según la compañía, se prevé que el complejo esté completamente operativo el próximo año, siguiendo un cronograma con varias fases de ejecución.

Servicios modernos y diseño innovador

La nueva estación no solo ofrecerá carga de combustibles y GNC, sino que también estrenará un concepto de diseño moderno de la marca YPF, similar al que ya se implementó en la icónica estación de Avenida Figueroa Alcorta y Echeverría.

El proyecto en San Pedro buscará superar en tamaño a la actual estación más grande de YPF y de toda su red comercial: Opessa Leones, ubicada en la Autopista 9, en Córdoba. La futura unidad se sumará a la red que ya supera las 1.670 estaciones, incorporando un parador gastronómico con propuesta gourmet y un amplio salón “Full” pensado tanto para viajeros ocasionales como para transportistas profesionales.

YPF Alcorta

El predio, que ocupa 10 hectáreas, se ampliará más allá del despacho de combustibles con un paseo comercial estilo pequeño shopping, con locales de diversos rubros y una parrilla de grandes dimensiones, consolidándose como un punto de descanso integral.

Innovación y digitalización

La petrolera también avanza en la modernización de sus servicios bajo el concepto de estaciones del Siglo XXI, que incluye digitalización integral de procesos, gestión de abastecimiento y precios según la estrategia de micropricing.

Las tiendas de conveniencia Full evolucionarán para ofrecer espacios de encuentro, gastronomía durante todo el día y zonas de coworking con WiFi, pasando de ser simples paradas de combustibles a lugares de interacción y servicio completo. El objetivo es superar los 1.000 puntos de venta con un diseño más confortable y opciones ampliadas para los usuarios.

Las tiendas de conveniencia Full evolucionarán para ofrecer espacios de encuentro, gastronomía durante todo el día y zonas de coworking con WiFi. Foto: YPF.

Impacto en el empleo local

La nueva estación generará alrededor de 100 puestos de trabajo directos, que incluirán playeros, personal administrativo, especialistas en gastronomía, mantenimiento y limpieza. Esta cifra se suma a los casi 200 empleados que la operadora ya gestiona en la región de San Pedro.

El personal recibirá capacitación siguiendo los estándares nacionales de YPF, que abarcan tanto seguridad operativa como atención al cliente, elevando la calidad del servicio y la competitividad laboral local.

Vaca Muerta, YPF. Foto: YPF.

Infraestructura y logística

Como parte de la magnitud del proyecto, la compañía instaló una planta hormigonera propia en el predio para abastecer la obra civil y proyecta la construcción de una planta de silos adyacente. La iniciativa busca integrar la logística, el despacho de combustibles y el desarrollo productivo regional en un solo complejo.

Este nuevo emprendimiento sigue los pasos del éxito de la estación “melliza” ubicada en la misma ruta hacia la Capital, reconocida por la empresa como una de las más importantes del país. La tendencia de crear estaciones de gran escala con múltiples servicios se consolida así como un modelo que combina eficiencia, comodidad y variedad para los usuarios de rutas argentinas.