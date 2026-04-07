TelePASE Foto: Foto generada con IA

Vialidad Nacional anunció que desde el pasado lunes 6 de abril, tanto los extranjeros como las empresas del exterior ya pueden registrarse en el TelePASE, el sistema para abonar los peajes de manera electrónica en las rutas y autopistas de todo el país. La medida apunta a facilitar la circulación, reducir tiempos de viaje y unificar los pagos en las principales concesionarias.

Con esta incorporación, el registro pasa a ser completamente digital y autogestionado también para usuarios internacionales, lo que representa un avance en la modernización del transporte y en la integración logística regional, especialmente para el transporte de cargas.

Peajes; TelePASE; tránsito. Foto: AUBASA.

El proceso de adhesión fue diseñado para ser simple, rápido y completamente online. Consta de tres pasos principales que permiten habilitar tanto al conductor como al vehículo.

Paso a paso: cómo adherirse al sistema

1. Registro del conductor

El primer paso consiste en cargar los datos personales del usuario. Durante este proceso se debe:

Completar la información básica

Seleccionar el país de origen

Ingresar el tipo y número de documento oficial del país de procedencia

2. Cargar de medio de pago internacional

Luego, se debe asociar una tarjeta de crédito internacional. Este paso es clave para el funcionamiento del sistema:

Se ingresa una tarjeta válida para pagos internacionales

Los peajes se debitan automáticamente

No es necesario utilizar efectivo ni realizar pagos manuales

Peajes; TelePASE. Foto: NA (Daniel Vides)

3. Registro del vehículo

Por último, se deben cargar los datos del vehículo:

Ingreso de la información del rodado

Registro de la patente extranjera

Habilitación para circular por autopistas adheridas a TelePASE

¿Qué beneficios tiene TelePASE para usuarios internacionales?

La incorporación de usuarios extranjeros al sistema permite mejorar la experiencia de circulación en Argentina. Entre las principales ventajas se destacan:

Reducción de tiempos de espera en peajes Pago automático y unificado Mayor comodidad para turistas y transportistas Simplificación de trámites para el transporte internacional de cargas

Esta medida también fortalece el comercio regional, al ofrecer una herramienta tecnológica adaptada a las necesidades actuales del transporte y la logística.