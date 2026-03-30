Ollas Essen. Foto: Essen

Essen, la empresa líder en productos para la cocina, lanzó un Plan Canje que permite presentar una olla usada a cambio de un descuento para comprar un producto nuevo. Lo mejor de la promoción es que la cacerola que entregues puede ser de cualquier marca.

“El aluminio es infinitamente reciclable y altamente eficiente en términos energéticos. El Plan Canje permite recuperar miles de cacerolas que vuelven a fundirse para convertirse en nuevos productos”, explicó Mauro Labusta, gerente de Marketing de la compañía.

Ollas Essen. Foto: Essen

Cómo funciona el Plan Canje de ollas Essen

El mecanismo funciona de la siguiente manera: el cliente entrega su pieza de aluminio usada para adquirir el nuevo producto Essen. Para acceder a este beneficio solo se necesita contactarse con alguno de los más de 20.000 emprendedores que integran la red de venta directa.

La logística está a cargo de Andreani, empresa que se encarga de retirar la pieza vieja al momento de la entrega del producto nuevo.

Cabe señalar que el plan acepta cualquier artículo de aluminio, mientras que el descuento se aplica sobre todo el catálogo, como sartenes, fuentes, budineras, etc. En esa línea, el valor habitual es de $52.500, pero durante marzo se duplicó a $105.000 pagando con tarjeta (por tiempo limitado).

Ollas Essen. Foto: Freepik

Además del descuento y el impacto ambiental, el plan resulta una oportunidad para las emprendedoras de captar nuevos clientes, ya que muchas personas que nunca habían comprado Essen se ven atraídas por la posibilidad de renovar una olla vieja con descuento.

Qué pasa con la cacerola vieja que dejo en el canje con Essen

La pieza que deja el cliente es trasladada a la planta de la empresa en Venado Tuerto, Santa Fe, donde comienza un proceso de desmontaje para separar mangos, asas y perillas. Por su parte, el aluminio se funde nuevamente para convertirse en materia prima destinada a nuevas ollas.

La compañía informó que este proceso permite ahorrar hasta un 95% de la energía que demandaría producir el mismo material desde cero. En ese contexto, entre 2.500 y 3.000 unidades ingresan a este circuito de reciclaje por mes.

El Plan Canje de Essen está disponible todo el año en Argentina y en países como Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México, aunque la oportunidad de duplicar el descuento vence el 31 de marzo. Tras esa fecha, el beneficio vuelve a su valor habitual.