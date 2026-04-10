Calendario. Foto: Freepik

Tras el feriado del 2 de abril y el fin de semana largo de Pascuas, dos localidades bonaerenses suman un descanso extra. El lunes 13 de abril fue declarado feriado local en Iriarte, ubicado en el Partido de General Pinto; y Médanos, en Villarino, lo que habilitará un fin de semana largo de tres días para quienes residan y trabajen en esas zonas.

El asueto alcanza a Iriarte, en el partido de General Pinto, y a Médanos, cabecera del distrito de Villarino, ambas en la provincia de Buenos Aires. La fecha coincide con los aniversarios fundacionales de cada localidad.

La medida no tiene alcance nacional ni provincial. Se trata de un feriado estrictamente local, por lo que solo impacta en estas comunidades y no modifica el calendario general de actividades en el resto del país.

Calendario Foto: Foto generada con IA

Feriado del lunes 13 de abril: a quiénes alcanza el asueto y cómo funciona

En el caso del sector público, el lunes 13 habrá cese de tareas. Las dependencias municipales permanecerán cerradas y se suspenderán las actividades administrativas habituales.

Para el sector privado, el asueto será no laborable opcional. Esto significa que la decisión final queda en manos de cada empleador, que puede optar por otorgar o no el día de descanso a su personal.

Con este esquema, quienes accedan al feriado podrán disfrutar de un fin de semana extendido, desde el viernes hasta el domingo, en pleno inicio del otoño, un período elegido por muchos para escapadas cortas.

Por qué se decreta el feriado y qué se celebra en Iriarte y Médanos

Feriados en abril Foto: Foto generada con IA

El descanso llega tras los dos fines de semana largos que tuvo marzo y representa una pausa aislada dentro de abril, un mes que no cuenta con otras fechas festivas en el calendario oficial. Desde los municipios, este tipo de feriados suele aprovecharse para actividades conmemorativas, eventos locales y celebraciones que reúnen a la comunidad en torno a su historia.