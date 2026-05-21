Ongamira, en la provincia de Córdoba. Foto: Tripadvisor.

En el corazón de las sierras cordobesas, al norte del Valle de Punilla, se encuentra Ongamira, un pequeño y agreste paraje donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza se muestra en su estado más puro. Entre quebradas rojizas, vegetación serrana y cascadas escondidas, el paisaje se convierte en un relato visual lleno de misterio, historia y energía ancestral.

Ongamira, en la provincia de Córdoba. Foto: Instagram / voydeviajeok.

Su nombre, de raíz comechingona, significa “energía de todo lo creado”. Y basta con recorrer sus senderos para sentirlo: la arenisca que tiñe de rojo los zapatos, el verde intenso de helechos y hierbas medicinales, y el vuelo de los cóndores sobre los acantilados transforman cada caminata en un encuentro íntimo con la magia de Córdoba.

Ongamira no es solo naturaleza: es también memoria. Durante siglos, este territorio fue habitado por pueblos originarios como los Ayampitín y los Comechingones, quienes aquí libraron algunas de sus batallas más recordadas contra los conquistadores españoles. Subir al Cerro Colchiquí, también llamado Charalqueta, es remontarse a miles de años de historia y caminar sobre huellas que permanecen en las rocas y aleros de la zona.

Ongamira, en la provincia de Córdoba. Foto: CONICET.

Entre sus tesoros, las Cuevas de Ongamira se destacan como la Quinta Maravilla Natural de Córdoba. En sus grutas, los antiguos pobladores molían alimentos y dejaron vestigios que hoy son estudiados por arqueólogos. El Museo Deodoro Roca suma otra dimensión a la visita: además de colecciones arqueológicas y paleontológicas, conserva la máquina de escribir utilizada para redactar el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, un símbolo del legado cultural de la región.

Para quienes buscan aventura, Ongamira ofrece rutas para todos los niveles. Ascender al Cerro Colchiquí permite elegir entre el camino hacia la Cueva del Indio o el sendero que conduce al mirador panorámico, donde se revelan los cuatro puntos cardinales y la inmensidad del valle. El recorrido se completa con los aromas de hierbas serranas y los cantos de aves autóctonas.

La fauna también sorprende: águilas moras, cóndores, zorzales y monjitas blancas surcan los cielos, mientras zarzamoras, quebrachos colorados y helechos tapizan los suelos. Cada paso es un descubrimiento, una invitación a reconectar con la naturaleza y con la historia que respira este lugar.

Ongamira, en la provincia de Córdoba. Foto: Córdoba Bike Tours.

Para hospedarse, Ongamira ofrece opciones que van desde cabañas y camping hasta una estancia boutique, mientras que en Capilla del Monte se encuentran alternativas adicionales. La gastronomía acompaña la experiencia con un restaurante en el museo, un bar en el ingreso al cerro y la casa de té y pastelería artesanal “A orilla del Río”, donde los sabores locales completan un viaje sensorial único.

Ongamira es, sin dudas, un destino que combina naturaleza, historia y relax, ideal para quienes buscan una escapada de fin de semana diferente, donde cada sendero, cada cascada y cada vestigio arqueológico cuentan la historia de un territorio que guarda en sus piedras “la energía de todo lo creado”.

Cómo llegar a Ongamira, en Córdoba

En auto:

En micro:

Para ir de Buenos Aires a Ongamira, debés tomar un micro desde la Terminal de Ómnibus de Retiro hasta la ciudad de Córdoba. Algunas de las empresas que cubren esta ruta son 20 De Junio, La Union, Crucero Del Norte, Fono Bus, Chevallier y Urquiza.

Para ir a Ongamira desde Córdoba, debés tomar un micro a Capilla del Monte y desde allí, tomar un servicio de bus que llegue hasta Ongamira. Las empresas que suelen hacer el tramo a Capilla del Monte incluyen Buses Lep y Ersa.