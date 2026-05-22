Tren eléctrico de Iguazú Foto: Canal 12

En plena espesura de la selva misionera circula uno de los medios de transporte turístico más singulares del país: el Tren Ecológico de la Selva. Se trata de un servicio impulsado por energía eléctrica que recorre el Parque Nacional Iguazú en medio de una exuberante vegetación, hábitats naturales y una enorme diversidad de fauna autóctona.

El paseo integra la experiencia de quienes visitan las Cataratas del Iguazú y fue concebido con un objetivo claro: reducir al máximo el impacto ambiental dentro de una de las reservas naturales más valiosas de la Argentina. Su funcionamiento silencioso y sustentable permite preservar el entorno sin alterar la esencia del paisaje selvático.

La formación conocida como “Convoy” une la Estación Central con las paradas Cataratas y Garganta del Diablo. A lo largo del trayecto, los pasajeros avanzan a ritmo pausado entre árboles centenarios, cantos de aves y rincones de selva subtropical que conservan gran parte de su estado natural.

Tren eléctrico Foto: @iguazuargentina en Instagram

Tren Ecológico de la Selva: los detalles de la formación

El “Convoy” tiene vagones abiertos en sus costados, pintados de verde y adaptados para no dañar el entorno natural que lo rodea. Cuenta también con asientos de madera y una capacidad de 200 pasajeros por viaje.

Funciona con tecnología sustentable; sus locomotoras eléctricas son alimentadas por baterías reduciendo la contaminación sonora y las emisiones dentro del Parque Nacional Iguazú.

Además, a comienzos del 2026 llegaron locomotoras eléctricas fabricadas en China para reforzar el servicio turístico con un diseño especializado para operar en entornos naturales protegidos con sistemas de bajo impacto ambiental.

¿Cómo funciona el Tren Ecológico de la Selva?

El tren dejó de ser un simple medio de transporte dentro de las Cataratas del Iguazú y pasó a convertirse en una experiencia propia. Su recorrido permite adentrarse de manera pausada en la selva paranaense, donde es posible apreciar mariposas, aves y una variada riqueza paisajística.

El trayecto se extiende por varios kilómetros de vegetación hasta desembocar en la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, considerada una de las caídas de agua más imponentes a nivel mundial.

Tren Foto: -

El servicio, incluido en el valor de la entrada al parque, fue diseñado con criterios de accesibilidad, ya que admite el ingreso de sillas de ruedas y cochecitos de bebé.

¿Cómo sacar entradas para el Tren Ecológico de la Selva?

Los pasajes para el Tren Ecológico de la Selva pueden adquirirse en línea a través del sitio oficial de la Administración de Parques Nacionales o en las boleterías ubicadas en el ingreso al parque. Una vez dentro del predio, los visitantes tienen la posibilidad de tomar el servicio desde la Estación Central hacia los distintos puntos del circuito, como Cataratas y la Garganta del Diablo.

El trayecto se desarrolla en vagones abiertos y de bajo nivel sonoro, concebidos para minimizar el impacto ambiental en la selva misionera. En períodos de alta concurrencia, como fines de semana largos y temporadas de vacaciones, se aconseja comprar los tickets con anticipación ante la elevada demanda.

Tren eléctrico de Iguazú. Foto: Puerto Iguazú

¿Cuánto salen las entradas para el Tren Ecológico de la Selva?