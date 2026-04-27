El tren binacional que cruza la frontera, atraviesa el río Paraná y llega a otro país en minutos. Foto: Tren Urquiza.

En el noreste argentino funciona uno de los cruces fronterizos más particulares del país: el Tren Internacional Posadas–Encarnación, un servicio que en pocos minutos conecta dos ciudades de distintos países y atraviesa un río clave en la región. Se trata de una opción cotidiana, utilizada tanto por trabajadores como por turistas, que combina historia, integración y una postal única.

Cómo es el tren internacional que cruza la frontera desde Argentina

El Tren Binacional Posadas-Encarnación circula por el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz entre las ciudades de Posadas, capital de la provincia de Misiones en Argentina y la ciudad de Encarnación en Paraguay.

Actualmente es el único servicio ferroviario internacional que parte de Argentina, como así también el único tren de pasajeros que corre en territorio paraguayo.

El Tren Binacional Posadas-Encarnación circula por el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. Foto: Wikipedia.

A diferencia de otros pasos internacionales donde el tránsito puede volverse más lento, este servicio ofrece una alternativa ágil para cruzar de un país a otro sin complicaciones.

El recorrido es breve, pero fundamental para miles de personas que lo utilizan a diario por trabajo, compras o turismo. Además, cuenta con una frecuencia constante durante gran parte del día, lo que permite evitar largas filas en los cruces vehiculares.

Cuánto dura el viaje en el tren que atraviesa el río fronterizo

Uno de los grandes atractivos del Tren Internacional Posadas–Encarnación es su rapidez. El trayecto completo dura menos de 10 minutos, lo que lo convierte en una de las formas más ágiles de cruzar la frontera.

Durante ese corto recorrido, los pasajeros atraviesan un extenso puente ferroviario sobre el río Paraná, que actúa como límite natural entre ambos países, con vistas abiertas que suman un plus a la experiencia.

Cómo funciona este cruce fronterizo en tren y quiénes lo usan

El servicio está pensado para el uso cotidiano. Miles de personas lo eligen cada día: trabajadores, comerciantes, estudiantes y también turistas que buscan una alternativa rápida y económica.

El trayecto completo dura menos de 10 minutos, lo que lo convierte en una de las formas más ágiles de cruzar la frontera. Foto: Wikipedia.

El Tren Internacional Posadas–Encarnación cuenta con un sistema de control migratorio adaptado a su dinámica, lo que permite mantener la fluidez del cruce sin grandes demoras.

Qué río atraviesa el tren internacional y por qué es clave en la región

El río Paraná, que atraviesa el Tren Internacional Posadas–Encarnación, no solo marca la frontera entre Argentina y Paraguay, sino que también es uno de los ejes económicos y culturales de la zona.

El río Paraná, que atraviesa el Tren Internacional Posadas–Encarnación, es uno de los ejes económicos y culturales de la zona. Foto: Télam

En comparación con otros pasos fronterizos, donde los tiempos de espera pueden extenderse, el Tren Internacional Posadas–Encarnación se destaca por su eficiencia. La combinación de un trayecto corto, buena frecuencia y un sistema ágil lo posiciona como una de las opciones más convenientes para cruzar entre ambos países.

Turismo y compras: por qué cada vez más personas usan este tren internacional

Más allá del uso cotidiano, el Tren Internacional Posadas–Encarnación también gana protagonismo entre turistas. Muchos lo utilizan para hacer escapadas rápidas, aprovechar diferencias de precios o simplemente vivir la experiencia de cruzar de país en tren.