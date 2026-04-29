El proyecto, bautizado como CDG Express, promete transformar la llegada a la llamada “Ciudad del Amor”. Foto: Wikipedia (optimizada con IA Copilot)

La conexión entre el principal aeropuerto de Francia y el corazón de la capital está a punto de dar un salto clave en comodidad y velocidad. A partir de 2027, moverse entre Aeropuerto Charles de Gaulle y el centro de París será más simple gracias a una nueva infraestructura ferroviaria pensada para millones de viajeros.

¿Qué es el CDG Express y cómo funcionará el nuevo tren rápido de París?

El proyecto, bautizado como CDG Express, promete transformar la llegada a la llamada “Ciudad del Amor”. La línea unirá de forma directa el aeropuerto con la Gare de l’Est, ubicada en el distrito 10, con un servicio pensado para turistas y viajeros de negocios.

La línea unirá de forma directa el aeropuerto con la Gare de l’Est, ubicada en el distrito 10. Foto: Wikipedia

El tren tendrá una frecuencia de salida cada 15 minutos y funcionará todos los días entre las 05:00 y la medianoche. Aunque el precio del pasaje aún no fue confirmado, ya se anticiparon beneficios: los menores de 16 años que viajen con sus familias no pagarán boleto, mientras que los residentes de la región de Île-de-France con tarjeta Navigo accederán a descuentos de entre el 30% y 40%.

Récord de velocidad: el trayecto de 20 minutos entre el aeropuerto y el centro de la ciudad

Uno de los puntos más destacados del nuevo servicio será el tiempo de viaje: apenas 20 minutos entre el aeropuerto y el centro de París, sin paradas intermedias. Esto representa una mejora significativa frente a las opciones actuales.

Gare du Nord es la estación de tren más transitada de Europa y tiene 23 estatuas que esconden un gran significado.

Hoy, quienes llegan a la ciudad suelen utilizar la línea RER B, inaugurada en 1977, que conecta con la Gare du Nord en unos 34 minutos. El precio de este trayecto es de 11,80 euros por tramo.

Fecha de inauguración confirmada: ¿cuándo comienza a operar el nuevo servicio en Francia?

El CDG Express comenzará a operar el 28 de marzo de 2027, una fecha clave dentro del plan de modernización del transporte en la capital francesa.

En paralelo, la autoridad regional Île-de-France Mobilités avanza con otras obras estratégicas. Entre ellas, se destaca la construcción de un túnel peatonal que conectará la Gare du Nord con la Gare de l’Est, dos estaciones separadas por apenas 500 metros por donde circulan unos 800.000 pasajeros diarios. Esta conexión subterránea también estaría lista en la primavera de 2027.

Île-de-France Mobilités avanza en la construcción de un túnel peatonal que conecte Gare du Nord con Gare de l’Est.

Además, el proyecto de la línea 17 del metro sumará nuevas alternativas de movilidad: unirá Saint-Denis con Mesnil-Amelot pasando por el aeropuerto. El primer tramo estará listo a mediados de 2027, se extenderá hasta Parc des Expositions en 2028 y se completará en 2030.

De esta manera, con este conjunto de obras, París pretende consolidar un sistema de transporte más eficiente, rápido y adaptado al creciente flujo de viajeros internacionales.