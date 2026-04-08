Sigue la reducción de las frecuencias dentro del AMBA. Foto: NA

Si bien en las últimas horas se alcanzó un acuerdo con el Gobierno Nacional, miles de usuarios del transporte público volverán a verse afectados este miércoles por el funcionamiento irregular de varias líneas de colectivos, que seguirán circulando con frecuencias reducidas.

Desde el sector empresario señalaron que el pago parcial de los subsidios aportó cierto alivio, pero remarcaron que el problema de fondo todavía no está resuelto.

En ese contexto, advirtieron que el sistema continúa condicionado por la falta de financiamiento, una situación que repercute de manera directa en la frecuencia y disponibilidad de las unidades.

Sigue la reducción de las frecuencias dentro del AMBA. Foto: NA

Qué líneas funcionarán con servicio limitado

Para este miércoles 8 de abril, una extensa lista de líneas circulará con menos frecuencia de lo habitual. Entre ellas se encuentran:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.

La medida afectará principalmente a los servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se espera una menor disponibilidad de unidades y mayores tiempos de espera en paradas clave.

Sigue la reducción de las frecuencias dentro del AMBA. Foto: NA

El Gobierno depositará los subsidios

La Secretaría de Transporte transferirá este miércoles los subsidios de la Nación a las empresas de colectivos, luego del reclamo de los dueños de esas compañías, pero la reducción de frecuencias que se registró en el AMBA en las últimas horas se mantendrá debido a que consideran que el monto que recibirán no cubre toda la deuda.

“Mañana se pagan los subsidios de nación a las empresas, en el cuarto día hábil del mes. Depende de ellos (que se restituyan los servicios habituales y levanten las amenazas de paro para este miércoles). Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Pagarles y reunirnos”, sostuvieron voceros de la cartera en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Las mismas fuentes confirmaron que el próximo jueves a las 11 habrá una reunión de autoridades de Transporte con las cámaras empresarias del sector, a quienes criticaron por la decisión que tomaron este martes de reducir un 30% la circulación de colectivos en el AMBA, lo que generó fuertes demoras y complicaciones a los pasajeros.

Por su parte, el titular de la empresa Dota, Marcelo Pasciuto, afirmó que “el sistema de transporte está colapsado” y reclamó por pagos de subsidios atrasados, lo que complica el manejo financiero de la empresa y los pagos de sueldos.

Consultado por la Agencia Noticias Argentinas sobre la promesa del Gobierno de depositar los subsidios en las próximas horas, respondió: “A mí me avisaron que van a depositar una parte, la mitad de lo que se debía. En las líneas nacionales están debiendo 19,5 millones y van a depositar 9 millones por colectivo. No llegan a cumplir lo atrasado y a eso hay que sumarle la diferencia de costo, más el aumento del combustible que subió 700 pesos en 15 días”.

Sigue la reducción de las frecuencias dentro del AMBA. Foto: NA.

Por eso, Pasciuto sostuvo que seguirán este miércoles con la baja frecuencia de colectivos hasta que les giren lo adeudado.

Además, el empresario advirtió que el sector arrastra una “deuda del último cuatrimestre del año 2025, deuda de febrero, deuda de marzo y el adelanto de abril”.

Pasciuto remarcó la urgencia de los fondos al señalar que “hoy es el último día para acreditarse” el dinero necesario para los haberes de los choferes, ya que se deben girar los recursos a las entidades bancarias para “pagar mañana los salarios”.

Por otro lado, el empresario denunció una “falta de gestión que tienen tanto Nación como Provincia” en el manejo de las partidas presupuestarias. Explicó que el Gobierno nacional se comprometió a acreditar los fondos durante la semana en curso, pero que la administración de la provincia de Buenos Aires postergó el pago hasta “el lunes que viene”, superando el plazo legal del cuarto día hábil.

Ante este escenario, el directivo de Dota planteó que las únicas salidas para mantener el servicio son “que los bancos den un descubierto a costo del empresario muy caro” o esperar la colaboración de los choferes para que “por falta de pago trabajen igual mañana hasta que se acredite el dinero”.

En contraste, destacó que en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires los servicios funcionan al “100%” con los costos reconocidos.

Por último, el empresario se refirió al impacto de los costos operativos en la crisis del sector y detalló que el litro de combustible alcanzó los $2150 en febrero y que existieron problemas de suministro, ya que el insumo fue entregado mayoritariamente por YPF, mientras otras petroleras “no entregaron” producto.