Choque mortal en San Juan: así quedó el Audi. Foto: San Juan 8.

La provincia de San Juan atraviesa horas de profunda conmoción tras un trágico accidente vial que terminó con la vida de una familia completa. El hecho ocurrió el sábado por la noche sobre la Ruta Nacional 20, a la altura del departamento 9 de Julio, donde un choque frontal entre dos vehículos dejó como saldo tres víctimas fatales.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Matías Osola (32), Valeria Pont (28) y su hija de dos años, Catalina Jazmín Osola. La familia viajaba en un Renault Logan blanco cuando impactó de frente contra un Audi TT rojo en circunstancias que aún son materia de investigación.

Así quedó el auto en el que viajaba la familia. Foto: Tiempo de San Juan.

¿Cómo habría sido el accidente que acabó con una familia entera?

Según las primeras hipótesis, el siniestro se habría desencadenado por una maniobra fallida de sobrepaso a un camión. La violencia del impacto fue extrema: el Audi quedó completamente destruido en su parte frontal, mientras que el vehículo en el que viajaban las víctimas volcó y terminó a un costado de la calzada.

Al lugar acudieron rápidamente dotaciones de bomberos y efectivos policiales de la Comisaría 31ª, quienes desplegaron un intenso operativo de rescate. Los equipos trabajaron contrarreloj para liberar a las personas atrapadas entre los hierros retorcidos, en medio del riesgo latente de una posible fuga de gas. Sin embargo, al confirmar la situación, se constató que los tres ocupantes del Renault ya habían fallecido producto del impacto.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales, que dispuso el cercado de la zona para preservar pruebas clave. El equipo fiscal, encabezado por Roberto Ginsberg, junto a los funcionarios Francisco Pizarro, Francisco Micheltorena y Pablo Orellana, supervisa las pericias accidentológicas que permitirán reconstruir con precisión cómo ocurrió el hecho.

En este contexto, tanto el conductor del Audi como el del camión involucrado fueron imputados por homicidio culposo, mientras avanzan las diligencias judiciales para determinar responsabilidades. Los resultados técnicos serán determinantes para esclarecer si hubo imprudencia, exceso de velocidad u otros factores que hayan contribuido a la tragedia.

¿Quién era la familia que murió en el accidente de tránsito?

Las víctimas eran oriundas de Caucete, una comunidad cercana al lugar del accidente, donde la noticia generó un profundo impacto. Matías se desempeñaba como policía, Valeria era profesora de Educación Física y la pequeña Catalina apenas comenzaba su vida. El dolor se hizo sentir con fuerza entre familiares, amigos y vecinos, que inundaron las redes sociales con mensajes de despedida cargados de tristeza.

La familia que murió en el accidente de tránsito. Foto: Tiempo de San Juan.

Quienes los conocían los describen como una familia unida, alegre y solidaria. Las publicaciones reflejan el vacío que dejaron: recuerdos compartidos, palabras de afecto y la incredulidad ante una pérdida tan repentina. La tragedia no solo enluta a sus seres queridos, sino también a toda una comunidad que hoy intenta encontrar consuelo frente a un desenlace tan devastador.

Mientras la Justicia avanza en la investigación, el caso vuelve a poner en foco los riesgos de las maniobras imprudentes en rutas nacionales, donde un segundo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.