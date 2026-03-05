Choque en Ruta 9. Foto: X/CtralDeNoticias

Tres camiones y un micro que circulaban por la Ruta 9 en la madrugada de este jueves protagonizaron dos choques a la altura de Baradero. Por el hecho, falleció una persona y otra resultó con heridas de gravedad.

Según trascendió, el hecho ocurrió en la citada ruta, sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, entre los kilómetros 149 y 150, a la altura de la citada ciudad bonaerense.

Accidente en Ruta 9. Video: NA.

Allí, un micro chocó contra un camión que transportaba carne, mientras que otros dos colisionaron a poca distancia como consecuencia de la acumulación de vehículos detenidos por el primer accidente. Una persona murió y otra quedó atrapada en uno de los camiones, por lo que personal de Bomberos trabajaba en la zona intentando sacarla.

En tanto, el tránsito se desviaba a la altura de la ruta 191 y se reportaban demoras de hasta dos horas desde Rosario para llegar a la ciudad de Buenos Aires.

Choque impactante: un auto con siete personas a bordo se metió en el Metrobús y terminó aplastado por un colectivo

Un brutal choque ocurrió en la localidad bonaerense de La Matanza días atrás cuando un auto, en el que iban siete personas a bordo, se metió en el carril del Metrobús y terminó aplastado por un colectivo. Por el hecho hay tres jóvenes internados en grave estado, mientras que el conductor del vehículo fue detenido.

El accidente sucedió este domingo y las imágenes se viralizaron en las últimas horas. La grabación de las cámaras de seguridad muestran el momento en el que un Renault 9 se cruzó al carril exclusivo y terminó aplastado por un interno de la línea 218 en la avenida Juan Manuel de Rosas.

Brutal choque entre un auto y un colectivo en La Matanza. Video: NA

El siniestro tuvo lugar en la intersección de Ruta 3 y Andalgala, una zona de la localidad de Isidro Casanova identificada por su actividad vehicular intensa.

Como consecuencia, el auto quedó destruido por completo y comenzó a incendiarse. Es ahí cuando los pasajeros logran escapar, pero tres de ellos resultaron heridos gravemente y en estos momentos se encuentran internados con riesgo de vida.

Desde el medio Primer Plano Online señalaron que las tres personas afectadas fueron identificadas como J.M., S.P. y L.R., quienes estaban a bordo del auto particular.

Brutal choque entre un auto y un colectivo en La Matanza. Foto: Captura

Frente a la irresponsabilidad del conductor, la fiscal Andrea Palin, de la UFI N° 9 de La Matanza, ordenó su detención por el delito de lesiones culposas agravadas por manejo imprudente y antirreglamentaria.

A su vez, solicitó la extracción de sangre para determinar si previo al siniestro consumió alcohol o alguna sustancia prohibida.