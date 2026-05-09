Economía ANSES Foto: ANSES

En mayo 2026, ANSES ordena los depósitos por terminación del DNI y por tipo de prestación, con cronogramas separados para jubilaciones mínimas, haberes superiores, AUH/AUE, PNC y otras asignaciones. Este mes, el esquema arranca desde el 11 de mayo para varios grupos, en parte por la dinámica de feriados y la organización bancaria habitual del organismo.

Además, las prestaciones llegan con actualización por movilidad asociada al IPC: el INDEC informó 3,4% de inflación en marzo 2026, dato que se usa como referencia para el ajuste.

Fechas ANSES mayo 2026 para DNI 6 y 7

A continuación, las fechas más buscadas para quienes tienen DNI terminados en 6 o 7, separadas por beneficio:

1) Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 6: martes 19 de mayo

DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo

2) Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminado en 6 y 7: jueves 28 de mayo

3) AUH (Asignación Universal por Hijo) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 6: martes 19 de mayo

DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo

4) AUE (Asignación por Embarazo)

DNI terminado en 6: martes 19 de mayo

DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo

5) Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 6 y 7: jueves 14 de mayo

6) Asignación por Prenatal

DNI terminado en 6 y 7: lunes 18 de mayo

Cobros ANSES Foto: ANSES

Fechas ANSES mayo 2026 para DNI 8 y 9

Si tu DNI termina en 8 o 9, estas son las fechas clave según prestación:

1) Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 8 y 9: jueves 21 de mayo

2) Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminado en 8 y 9: viernes 29 de mayo

3) AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo

4) AUE (Asignación por Embarazo)

DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo

5) Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 8 y 9: viernes 15 de mayo

6) Asignación por Prenatal

DNI terminado en 8 y 9: martes 19 de mayo

Cómo consultar tu fecha exacta (si cobrás más de una prestación)

Si percibís más de un beneficio, tu fecha puede variar según el programa. La forma más segura de verificar es consultar en Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, o desde el servicio oficial para ver fecha y lugar de cobro.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si el día de cobro no veo el depósito? En general, ANSES acredita según cronograma y banco habitual; si no aparece, conviene revisar en Mi ANSES el lugar/fecha y luego consultar con tu entidad bancaria.

¿El aumento ya viene aplicado en mayo? Sí: el ajuste mensual se vincula al IPC, y marzo 2026 marcó 3,4% según INDEC, base de referencia para la actualización del período.

¿Dónde se anuncian los cronogramas oficiales? ANSES publica y centraliza la consulta a través de sus canales y el acceso desde Argentina.gob.ar indica el procedimiento de verificación.