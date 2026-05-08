Cobro ANSES Foto: ANSES

Si tu DNI termina en 2, ANSES ya tiene definido el cronograma de pagos de mayo 2026 y, en la mayoría de las prestaciones masivas, la fecha clave cae en la segunda semana del mes. Además, mayo llega con actualización por movilidad del 3,38% y con el bono de $70.000 para quienes cobran haberes mínimos (y un refuerzo proporcional para quienes quedan por debajo del tope integrado).

La respuesta rápida (para DNI terminado en 2)

Jubilación mínima / pensión mínima: 13 de mayo (con bono, si corresponde).

Jubilación o pensión que supera la mínima: 26 de mayo .

AUH y Asignación Familiar por Hijo: 13 de mayo .

Pensiones No Contributivas (PNC): 12 de mayo (terminaciones 2 y 3). (terminaciones 2 y 3). [

Prestación por Desempleo: 26 de mayo (terminaciones 2 y 3).

Montos ANSES en mayo 2026: cuánto sube y cómo queda el bono

En mayo, ANSES informó que jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento del 3,38%. Con esa actualización, la jubilación mínima queda en $393.174,10 y, si corresponde el refuerzo completo, se suma el bono de $70.000, llevando el total a $463.174,10. ANSES también aclaró que quienes cobren jubilaciones/pensiones por debajo de $463.174,10 pueden recibir un bono proporcional hasta alcanzar ese importe integrado. Como referencia de tope, distintos reportes informan el haber máximo en torno a $2.645.689,40.

Calendario ANSES mayo 2026 para DNI terminado en 2: todas las fechas

1) Jubilaciones y pensiones (SIPA)

Si cobrás hasta la mínima: te depositan el 13 de mayo.

Mínima: $393.174,10.

Con bono (si corresponde): $463.174,10.

Si cobrás por encima de la mínima: la fecha para DNI terminado en 2 cae el 26 de mayo.

2) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para titulares PUAM con DNI terminado en 2, la fecha informada es el 13 de mayo.

PUAM: $314.539,28 y con bono $384.539,28.

3) Pensiones No Contributivas (PNC)

Las PNC se pagan primero y, para DNI terminados en 2 y 3, corresponde el 12 de mayo.

PNC por invalidez/vejez: $275.221,87 y con bono $345.221,87.

Pensión Madre de 7 hijos: ANSES la ubica al nivel de la mínima con refuerzo, total $463.174,10 (cuando aplica el bono completo). Para “Madre de 7 hijos” con DNI terminado en 2, se reporta cobro el 13 de mayo.

Cobros ANSES Foto: Anses

4) AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo (AUE)

Si tu DNI termina en 2, tanto AUH como Asignación Familiar por Hijo se acreditan el 13 de mayo.

AUH (monto general): $141.286 por hijo.

AUH por Discapacidad: $460.045. La Asignación por Embarazo (AUE) sigue el mismo esquema por terminación de DNI y para el “2” también cae el 13 de mayo.

5) Prenatal y Maternidad

Asignación por Prenatal: para terminaciones 2 y 3 se paga el 14 de mayo .

Asignación por Maternidad: el pago se mantiene abierto para todas las terminaciones entre el 13 de mayo y el 10 de junio.

6) Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC

Asignaciones de Pago Único (nacimiento, matrimonio, adopción): disponibles del 12 de mayo al 10 de junio .

Asignaciones Familiares de PNC: también con ventana del 11 de mayo al 10 de junio.

7) Prestación por Desempleo

Para DNI terminados en 2 y 3, ANSES ubica el cobro el 26 de mayo.

Cómo consultar tu fecha exacta

Si querés confirmación personalizada (por beneficio y banco), podés consultar el calendario y tu fecha/lugar de cobro desde mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, o desde los canales oficiales del organismo.