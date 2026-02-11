Nuevo DNI conchip en Argentina Foto: redes

Argentina dio un paso clave hacia la modernización de su sistema de identificación con el lanzamiento del nuevo DNI electrónico con chip sin contacto, una actualización que busca mejorar la seguridad, agilizar trámites y facilitar la validación de identidad desde el celular. El Gobierno presentó oficialmente el documento durante un acto encabezado por el presidente Javier Milei, marcando el inicio de una implementación progresiva que comenzará a regir desde febrero.

La característica más destacada del nuevo DNI es la incorporación de un chip electrónico contactless, una tecnología que ya se usa en tarjetas SUBE y medios de pago, pero que hasta ahora no formaba parte de los documentos nacionales de identidad. Este chip permite validar la identidad de forma segura, sin necesidad de consultar bases de datos externas, reduciendo riesgos de fraude y mejorando la experiencia del usuario en trámites digitales.

Por qué se introdujo este cambio

El avance responde a una necesidad creciente: los trámites online y los servicios digitales exigen cada vez más mecanismos confiables para verificar quién está del otro lado de la pantalla. El documento tradicional, basado únicamente en la presentación física, ya no resulta suficiente ante el aumento del fraude documental y filtraciones de datos sensibles.

Uno de los riesgos más habituales es la exposición del número de trámite, que muchas personas comparten sin advertir que puede ser usado para suplantación o estafas. Con el nuevo DNI, gran parte de esa información queda protegida dentro del chip, encriptada y resguardada con estándares internacionales similares a los aplicados en documentos de países desarrollados.

Una actualización que no es obligatoria

Desde el Gobierno aclararon que el cambio no será obligatorio. Los DNI actuales seguirán siendo válidos hasta su vencimiento o hasta que deban renovarse por robo, extravío o deterioro. La transición será gradual, y durante varios años convivirán ambos formatos.

Para quienes decidan actualizarlo, el nuevo DNI está fabricado en policarbonato, un material mucho más resistente, duradero e imposible de doblar. Además, la información y la foto quedan “fundidas” dentro del soporte, lo que dificulta alteraciones, sobreimpresiones o falsificaciones.

Cómo funcionará la validación desde el celular

El chip sin contacto permitirá que los ciudadanos puedan validar su identidad simplemente acercando el DNI a un celular con lector NFC, del mismo modo que se usa una tarjeta contactless. Este sistema habilitará nuevos usos digitales, autenticaciones más seguras y controles más rápidos tanto en trámites oficiales como en servicios privados.

Según el RENAPER, la tecnología aplicada cumple con las recomendaciones de la OACI, el organismo internacional que establece normas para documentos de viaje. Esto no solo mejora la seguridad interna, sino que también refuerza el reconocimiento del DNI argentino en el exterior.

El lanzamiento del nuevo DNI y del pasaporte actualizado posiciona al país en una nueva etapa de seguridad documental y modernización estatal. En conjunto, representan un salto cualitativo en la protección de datos personales y marcan el inicio de una transformación hacia una identidad digital más completa, segura y accesible para todos los ciudadanos.