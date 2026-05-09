Cobros ANSES Foto: ANSES

ANSES ya difundió el cronograma de pagos de mayo 2026, organizado por tipo de prestación y por terminación de DNI, lo que permite saber con anticipación el día exacto de acreditación. Este mes, las prestaciones llegan con una actualización del 3,38% por la fórmula que ajusta haberes según inflación, y en los casos de haberes mínimos se mantiene un bono extraordinario de $70.000. Como referencia, la jubilación mínima queda en $393.174,10 y, sumando el bono, el total puede alcanzar $463.174,10 para quienes cobran el mínimo.

A continuación, el detalle práctico y directo para DNI terminados en 3, 4 y 5, incluyendo jubilaciones, AUH y otras asignaciones clave.

Si tu DNI termina en 3: qué día cobrás en mayo 2026

Jubilaciones y pensiones mínimas: cobrás el 14 de mayo , con haber mínimo de $393.174,10 y bono de $70.000 para quienes corresponda.

Jubilaciones y pensiones que superan el mínimo: cobrás el 26 de mayo (este grupo no accede al bono de $70.000 según el esquema informado).

PUAM: se acredita el 14 de mayo y el monto publicado para mayo es $314.539,28 (con bono, total $384.539,28 ).

Pensiones No Contributivas (PNC): para DNI terminado en 3, el pago figura el 12 de mayo , con haber mensual de $275.221,87 (y con bono, $345.221,87 ).

AUH: cobrás el 14 de mayo y el monto informado es $141.285,31 por hijo.

AUH por discapacidad: también el 14 de mayo , con monto publicado de $460.044,10 .

Asignación por Maternidad: el cobro se ubica dentro del período del 13 de mayo al 10 de junio, según el esquema general de estas asignaciones.

Si tu DNI termina en 4: fechas confirmadas para mayo 2026

Para DNI terminado en 4, el cronograma se mueve un día respecto del DNI 3 en varias prestaciones del “primer tramo” del mes.

Cobros ANSES Foto: Anses

Jubilaciones y pensiones mínimas: cobrás el 15 de mayo según el calendario de mayo.

Jubilaciones y pensiones por encima del mínimo: cobrás el 27 de mayo (mismo turno que DNI 5, de acuerdo con el esquema publicado).

PNC: los DNI 4 y 5 cobran el 13 de mayo en el calendario de PNC.

AUH / Asignación Familiar por Hijo: para DNI terminado en 4, la fecha se ubica el 15 de mayo en el cronograma de asignaciones.

Si tu DNI termina en 5: cuándo se acredita el pago

El DNI terminado en 5 suele correrse al siguiente bloque hábil dentro de la segunda semana del cronograma, en especial para haberes mínimos y asignaciones.

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Jubilaciones y pensiones mínimas: cobrás el 18 de mayo según el calendario oficial difundido por medios nacionales.

Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo: cobrás el 27 de mayo (mismo día que DNI 4 en este tramo).

PNC: los DNI 4 y 5 cobran el 13 de mayo en el esquema de Pensiones No Contributivas.

AUH / AUE: el cronograma ubica a DNI terminado en 5 el 18 de mayo para estas prestaciones.

Cómo chequear tu fecha exacta

Recordá que una misma persona puede cobrar distintas prestaciones en días diferentes, porque cada beneficio tiene su propio calendario. Además, algunos pagos (como maternidad y asignaciones de pago único) se acreditan dentro de ventanas de fechas y no en un único día. En notas recientes también se remarca la consulta digital del recibo y datos del cobro a través de canales oficiales como Mi ANSES.

¿El aumento de mayo 2026 ya está aplicado? Sí, los haberes de mayo llegan con una actualización del 3,38% informada en los cronogramas publicados. ¿Quiénes cobran el bono de $70.000? Se indica como refuerzo para quienes perciben haberes mínimos (y no se aplica a jubilaciones por encima del mínimo). ¿AUH y asignación por hijo se pagan el mismo día? En el calendario de mayo aparecen dentro del mismo esquema por terminación de DNI para asignaciones.