Ordenan retirar 6 marcas de purificadores de agua del mercado:

La ANMAT detectó irregularidades en distintos purificadores de agua comercializados en Argentina. Foto: Grok IA.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización y ordenó el retiro del mercado de seis marcas de purificadores y filtros de agua domiciliarios tras detectar distintas irregularidades vinculadas a la falta de habilitación sanitaria y ausencia de registros oficiales.

La medida fue oficializada a través de una serie de disposiciones publicadas por el organismo nacional, que advirtió que los productos afectados no cumplían con las condiciones exigidas para garantizar la seguridad y eficacia de los sistemas utilizados para el tratamiento de agua de consumo.

Los productos retirados del mercado no contaban con habilitación sanitaria ni registros oficiales. Foto: Freepik

Según detalló la ANMAT, muchos de estos equipos eran vendidos a través de redes sociales y plataformas digitales sin información clara sobre fabricantes, importadores o autorizaciones sanitarias vigentes.

Cuáles son las 6 marcas de purificadores de agua prohibidas por ANMAT

Las marcas alcanzadas por la prohibición son:

Gowave.

Water Purifier.

Water Fusion.

Agoa Home.

Pentair.

Osvan.

El organismo sanitario explicó que los productos no contaban con inscripción sanitaria ni habilitación oficial para su comercialización en el país.

Qué determinó la alerta de ANMAT sobre la eficacia de estos dispositivos

De acuerdo con el informe oficial, las irregularidades detectadas impiden verificar la calidad y seguridad de los purificadores de agua. Entre las principales observaciones realizadas por la ANMAT se encuentran:

Ausencia de etiquetas reglamentarias.

Falta de datos sobre fabricante o importador.

Imposibilidad de comprobar la eficacia del filtrado.

Desconocimiento sobre los materiales utilizados.

Falta de garantías respecto de las condiciones de elaboración y seguridad.

El organismo recomendó verificar siempre el origen y la certificación de los filtros de agua antes de comprarlos. Foto: NA

Los riesgos para la seguridad que motivaron la prohibición de la ANMAT

El organismo remarcó que utilizar dispositivos no autorizados podría representar riesgos para la salud pública debido a la inexistencia de controles oficiales sobre el funcionamiento de los filtros y los componentes que entran en contacto con el agua destinada al consumo humano.

Frente a esta situación, la ANMAT recomendó a los consumidores verificar siempre que los purificadores y filtros de agua cuenten con registros sanitarios habilitados antes de concretar una compra.

Además, sugirió prestar especial atención a los productos comercializados exclusivamente mediante redes sociales o plataformas digitales que no brinden información clara sobre su origen, fabricante o autorización oficial.

En caso de dudas, el organismo aconsejó consultar los registros oficiales disponibles o comunicarse directamente con la ANMAT para confirmar si el producto se encuentra habilitado para su venta en Argentina.