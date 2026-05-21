La provincia de Buenos Aires registra un aumento de casos de hantavirus fuera de la temporada habitual de circulación.

La provincia de Buenos Aires atraviesa un brote de hantavirus que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias debido al incremento de contagios y fallecimientos registrados durante los primeros meses de 2026. El escenario preocupa especialmente porque el aumento de casos ocurre fuera de la temporada habitual en la que suele circular la enfermedad.

De acuerdo con los últimos datos publicados en los boletines epidemiológicos bonaerenses, ya se confirmaron 18 casos y siete muertes en lo que va del año. Durante el mismo período de 2025 se habían reportado 12 contagios, lo que representa un incremento cercano al 50%.

En lo que va de 2026 ya se confirmaron 18 contagios y siete fallecimientos por la enfermedad. Foto: NA.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense señalaron que la situación actual rompe con el patrón estacional histórico del virus. “Si bien históricamente el período otoño-invierno presenta menor incidencia, en este momento se registra una situación de brote”, advierte uno de los informes oficiales difundidos por las autoridades sanitarias.

Un brote fuera de temporada que preocupa a los especialistas

El hantavirus es una enfermedad endémica en distintos puntos de la provincia, principalmente en áreas rurales y periurbanas. Tradicionalmente, los contagios suelen concentrarse durante la primavera y el verano, cuando aumenta la actividad humana en espacios naturales y rurales.

Sin embargo, los reportes epidemiológicos muestran que desde 2025 comenzó a detectarse un crecimiento sostenido de casos que continúa durante este año. Uno de los indicadores que utiliza el sistema sanitario para medir la evolución epidemiológica es el índice epidémico, que actualmente se ubica en 1,67, superando ampliamente el umbral de brote fijado en 1,25.

El índice epidémico del hantavirus supera el umbral establecido por el sistema de vigilancia sanitaria. Foto: REUTERS

El propio informe oficial resume la situación de manera contundente: “Indica una situación de brote”. La preocupación sanitaria no solo se centra en la cantidad de contagios, sino también en la elevada mortalidad registrada. De los 18 casos confirmados este año, siete personas fallecieron, una tasa de letalidad elevada y similar a la observada a nivel nacional durante 2025.

El antecedente del crucero que encendió las alarmas

La preocupación por el hantavirus se intensificó en abril tras conocerse un brote relacionado con un crucero que había partido desde Ushuaia. El caso tomó relevancia luego de que una pareja desarrollara la enfermedad y muriera tras el viaje.

A partir de esa situación se inició una investigación epidemiológica para intentar determinar el lugar exacto del contagio y reconstruir la cadena de transmisión. Ese brote ya dejó al menos 10 personas infectadas y tres fallecimientos.

El crucero MV Hondius fue evacuado por hantavirus recientemente, mientras especialistas investigan las causas detrás del crecimiento sostenido de casos y la alta mortalidad registrada. Foto: Oceanwide Expeditions

Especialistas en enfermedades infecciosas reconocieron que todavía existen muchas dudas sobre las causas del comportamiento actual del virus. Incluso, referentes del área admitieron que “no hay muchas certezas” respecto de los factores que explican el aumento sostenido de casos y la circulación fuera de temporada.

¿Qué se sabe sobre las variantes del hantavirus en Argentina?

Hasta el momento, los informes oficiales no detallaron la distribución geográfica precisa de los casos ni las variantes del virus involucradas en el brote actual. Esa información resulta fundamental para comprender la dinámica epidemiológica de la enfermedad.

En la Argentina circulan distintos genotipos de hantavirus, entre ellos Andes, Laguna Negra y Lechiguanas. En la región centro del país, incluida la provincia de Buenos Aires, predominan las variantes del virus Andes, algunas de las cuales pueden presentar transmisión entre personas. Sin embargo, las autoridades sanitarias todavía no informaron si los casos detectados este año corresponden a alguna variante específica.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con secreciones de roedores silvestres infectados.

¿Cómo se transmite el hantavirus?

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con secreciones de roedores silvestres infectados, especialmente el ratón colilargo. El contagio puede producirse al inhalar partículas virales presentes en ambientes contaminados con orina, saliva o excrementos de estos animales.

También existe riesgo al manipular objetos o superficies contaminadas. En algunos casos particulares, determinadas variantes del virus pueden transmitirse de persona a persona.

Ante el aumento de casos, las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención en zonas rurales o espacios cerrados que hayan permanecido sin ventilación durante largos períodos.