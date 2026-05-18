Incendio en Villa Crespo Foto: -

Una parrilla ubicada sobre la Avenida Corrientes 5546, entre Gurruchaga y Serrano, se incendió esta mañana en el barrio de Villa Crespo. El hecho movilizó a ocho dotaciones de emergencia y un despliegue amplio de Bomberos de la Ciudad y personal del SAME.

El siniestro se habría originado en el interior de un local gastronómico de una sola planta, llamado la parrilla “Villa Crespo”, según la información oficial del Ministerio de Seguridad porteño. Sus llamas afectaron mobiliario y el conducto evacuador del establecimiento, generando una gran cantidad de humo visible desde el exterior.

Incendio en Villa Crespo

Cómo fue el operativo del incendio en Villa Crespo

Las dotaciones de Bomberos actuaron sobre el foco con una línea de 38 milímetros mientras se realizaban las tareas de enfriamiento para evitar la propagación a otras construcciones. Asimismo, se informó que las llamas alcanzaron un conducto de evacuación de gases y parte del mobiliario del lugar. No obstante, la situación ya fue controlada y permanece bajo inspección. Por su parte, el SAME atendió a tres hombres para controles clínicos, sin necesidad de traslados ni intervenciones médicas de gravedad.

El operativo incluyó la interrupción preventiva de la circulación vehicular sobre la Avenida Corrientes, en el sector comprendido entre Gurruchaga y Serrano, además de generar demoras y restricciones en arterias como Scalabrini Ortiz y Juan B. Justo. Ante esta situación, las autoridades aconsejaron evitar el área.

Incendio en Villa Crespo Foto: -

Otros incendios en el área

Durante los últimos días también se registraron otros incendios. Uno de ellos ocurrió ayer en Jerónimo Salguero al 1209, entre José Antonio Cabrera y Gorriti, donde se desató un foco ígneo en el sexto piso de un edificio residencial. De acuerdo con el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los vecinos comenzaron a evacuar el inmueble por sus propios medios mientras efectivos de Bomberos de la Ciudad trabajaban para controlar las llamas. Según la información oficial, no hubo víctimas ni personas que requirieran asistencia médica.

El operativo fue supervisado desde la llegada de los equipos de emergencia. El SAME indicó que el fuego podía observarse desde los pisos superiores y que el humo se propagó hasta la planta baja, situación que motivó un despliegue preventivo y tareas de control sanitario en el lugar.

En otro orden, el sábado se registraron dos incendios: en la cocina de un departamento ubicado en Dorrego 2735, entre María Catalina Marchi y Avenida Luis María Campos, y otro en Juan Francisco Seguí 4430, entre John Kennedy y Fray Justo Santa María de Oro.

Incendio Foto: Unsplash

El primero fue rápidamente controlado por los equipos de emergencia aunque tres mujeres resultaron afectadas por inhalación de humo, incluyendo a una embarazada. Los Bomberos de la Ciudad y el personal sanitario evaluaron el estado de los pacientes y aseguraron el área tras controlar el foco del fuego.

Por su parte, el segundo incendio fue en la planta baja de un edificio, al cual acudieron unidades médicas y de bomberos tras recibir el alerta y no se reportaron víctimas ni heridos según la información de las autoridades.

Los dos incidentes fueron controlados sin que se registraran heridos ni daños personales, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad. Los operativos incluyeron evacuaciones preventivas y un trabajo coordinado entre los equipos de Bomberos de la Ciudad y el SAME, que permanecieron en el lugar hasta normalizar cada situación.