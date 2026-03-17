Sin luz

La fuerte tormenta que azotó la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano dejó calles anegadas, caídas de árboles y cortes de luz en varios puntos.

Según informaron las empresas distribuidoras, más de 37.000 hogares quedaron sin luz tras el temporal.

Las zonas en las que Edesur presta el servicio fueron las más afectadas, con más de 22.000 familias sin energía.

Tormenta en el AMBA Foto: Foto generada con IA

En tanto, Edenor también registró más de 18.000 clientes sin luz.

Ambas empresas indicaron que están trabajando en la normalización del servicio y en horas de la tarde, todos los usuarios deberían volver a contar con el servicio.

Destrozos en Moreno

En Moreno, la pared exterior de un supermercado mayorista Vital se derrumbó.

Caída de un paredón de un supermercado de Moreno. Foto: Redes sociales

Vecinos tomaran fotos del incidente y viralizaron la situación en las redes sociales, reflejando los ladrillos sobre el suelo.

Las recomendaciones del Gobierno porteño

El gobierno de la Ciudad difundió una serie de recomendaciones para minimizar riesgos: en primer lugar, evitar transitar por calles inundadas, retirar objetos de balcones que puedan volarse, asegurar materiales en obras en construcción y no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

Temporal y lluvias en CABA. Video: X @feeliortiz

También se hizo especial hincapié en no tocar cables caídos ni estructuras eléctricas en la vía pública.

Para quienes debían circular, se sugirió extremar precauciones: conducir a baja velocidad, mantener las luces encendidas y tener en cuenta que la lluvia reduce la visibilidad y modifica las distancias de frenado.