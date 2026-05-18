Mi PAMI en mayo 2026: 8 trámites que podés hacer desde el celular y cómo evitar estafas
Mi PAMI reúne credencial, recetas, órdenes, cartilla y turnos. Te explicamos cómo registrarte y usarla en mayo 2026 sin riesgos.
Si sos afiliado a PAMI, hay una buena noticia: Mi PAMI concentra en un solo lugar varias gestiones de salud y trámites que antes te obligaban a llamar por teléfono o acercarte a una agencia. La plataforma funciona tanto desde la app como desde el portal web, y la información se mantiene sincronizada para que veas lo mismo en el celular o en la computadora.
En mayo de 2026, Mi PAMI se volvió especialmente útil para resolver lo cotidiano: mostrar la credencial, revisar recetas electrónicas, consultar órdenes médicas, buscar prestadores en la cartilla y pedir turnos para agencia, entre otras opciones.
Qué es Mi PAMI y desde dónde se usa
Mi PAMI es la plataforma digital oficial de PAMI para gestionar trámites y consultas “desde donde estés”, con acceso gratuito. Podés entrar de dos formas:
- App Mi PAMI para Android y iPhone.
- Web oficial (portal Mi PAMI) desde cualquier navegador.
Lo importante: usás el mismo usuario y contraseña en ambos accesos.
Registro en Mi PAMI: lo que necesitás y el dato que suele trabar a muchos
El registro se hace una sola vez y después ya ingresás con tu CUIL + contraseña. Para crear la cuenta, PAMI indica que vas a necesitar cargar:
- DNI
- Número de trámite del DNI (son 11 dígitos del DNI tarjeta)
- Sexo tal como figura en tu documento
- CUIL
Tip práctico: si venías usando una versión anterior, PAMI aclara que puede ser necesario registrarse nuevamente porque los usuarios previos no siempre son válidos en la nueva plataforma.
Todo lo que podés gestionar desde Mi PAMI (mayo 2026)
Dentro de la plataforma vas a encontrar accesos directos a funciones clave. Entre las más usadas están:
1) Credencial PAMI digital (sin imprimir)
Podés ver tu credencial digital desde Mi PAMI. Además, PAMI remarca algo fundamental: la credencial digital no es requisito para recibir atención, retirar medicamentos o acceder a prestaciones; si no tenés la app, podés usar otras credenciales vigentes.
2) Recetas electrónicas
Mi PAMI permite consultar recetas electrónicas asociadas a tu cuenta.
3) Órdenes médicas
También podés revisar órdenes médicas indicadas por profesionales.
4) Cartilla médica
La plataforma incluye acceso a cartilla médica, para buscar prestadores y centros habilitados.
5) Médico/a de cabecera
Podés ver la información vinculada a tu médico de cabecera registrado.
6) Turnos para agencia
Si necesitás un trámite presencial, Mi PAMI permite solicitar turnos en agencias.
7) Trámites web y gestiones administrativas
La plataforma integra trámites web para reducir la necesidad de ir en persona.
8) Emergencias a mano
Incluye un apartado de emergencias con información útil para situaciones urgentes.
Alerta: cómo evitar estafas con “Mi PAMI”
PAMI insiste en una regla de oro: Mi PAMI es gratuita y oficial, y solo debe descargarse desde tiendas autorizadas (Google Play / App Store). También advierte que, si recibís links por WhatsApp, mail o redes, no los abras a menos que sean de cuentas oficiales verificadas. Y lo más importante: PAMI nunca te va a pedir claves, datos bancarios ni pagos para instalar la app.
Preguntas rápidas
- ¿Mi PAMI tiene costo? No, PAMI la presenta como una app gratuita.
- ¿Sirve si entro desde la compu? Sí, existe portal web y la info se ve sincronizada con la app.
- ¿La credencial plástica dejó de servir? PAMI indica que ya no se distribuye, pero sigue siendo válida para gestiones y prestaciones.
Si querés ahorrar tiempo, Mi PAMI es la forma más directa de tener credencial, recetas, órdenes, cartilla y turnos en un mismo lugar. Y acordate: descargá siempre desde canales oficiales y no compartas tu contraseña.