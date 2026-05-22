La Plata analiza la posibilidad de construir una red de subtes para mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión vehicular.

La posibilidad de desarrollar una red de subtes en La Plata está cada vez más cerca. El proyecto, que busca mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en la capital bonaerense, comenzó a ganar impulso dentro de distintos espacios de planificación urbana y ya forma parte de las discusiones vinculadas al Plan Bicentenario local.

Especialistas en urbanismo sostienen que las características geográficas de la ciudad podrían facilitar la construcción de una red subterránea moderna, algo que abriría la puerta a una transformación histórica en el sistema de transporte público. La iniciativa apunta a conectar distintos puntos estratégicos de La Plata, mejorar la circulación diaria y fortalecer la integración con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Especialistas aseguran que las características geográficas de la capital bonaerense facilitarían las obras subterráneas. Foto: Gobierno de la Ciudad

De qué trata el proyecto para crear una línea de subte en La Plata

La propuesta contempla el desarrollo de una línea subterránea capaz de unir distintos barrios y sectores clave de la ciudad, con el objetivo de ofrecer una alternativa de transporte más rápida, eficiente y sustentable.

El proyecto volvió a cobrar fuerza gracias al impulso de arquitectos, urbanistas y referentes vinculados a la planificación urbana. Uno de los principales promotores es el arquitecto Sergio Poggi, presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, quien aseguró que las condiciones del terreno permitirían avanzar con relativa facilidad en comparación con otras grandes ciudades.

Especialistas aseguran que las características geográficas de la capital bonaerense facilitarían las obras subterráneas. Foto: Municipalidad de La Plata.

Según los especialistas, el suelo llano de La Plata representa una ventaja importante para las tareas de excavación y podría reducir parte de las complejidades técnicas y costos de construcción asociados a este tipo de obras.

Cómo funcionaría la nueva línea de subtes en la Provincia de Buenos Aires

Aunque todavía no existen recorridos oficiales confirmados, la iniciativa prevé conectar distintos nodos estratégicos de La Plata y facilitar el traslado diario de miles de personas. Entre los sectores que podrían integrarse aparecen zonas históricas como Tolosa y Meridiano V, además de otros puntos neurálgicos de la ciudad vinculados al comercio, la educación y la administración pública.

Los impulsores del proyecto aseguran que una red de subtes permitiría:

Reducir los tiempos de viaje.

Descomprimir el tránsito vehicular.

Disminuir la contaminación ambiental.

Mejorar la conexión entre barrios.

Incentivar el uso del transporte público.

Urbanistas sostienen que una línea de subte permitiría disminuir los tiempos de viaje y reducir la contaminación ambiental. Foto: NA

Además, el sistema podría complementar los actuales servicios de trenes y colectivos, generando una red de movilidad más integrada con el AMBA. Especialistas remarcan que el desarrollo de infraestructura subterránea también ayudaría a preservar sectores históricos y patrimoniales de la ciudad, evitando intervenciones urbanísticas agresivas en superficie.

El plan integral para ampliar la red subterránea de Buenos Aires

La propuesta del subte en La Plata se suma a distintas discusiones sobre la necesidad de ampliar y modernizar el sistema de transporte subterráneo en la Provincia de Buenos Aires y el área metropolitana. Los urbanistas consideran que el crecimiento demográfico y el aumento del parque automotor obligan a pensar soluciones de largo plazo capaces de absorber una demanda de movilidad cada vez más compleja.

La iniciativa todavía se encuentra en una etapa conceptual y no cuenta con recorridos ni fechas de obra confirmadas. Foto: X @basubte

Sin embargo, el proyecto todavía se encuentra en una etapa preliminar. Hasta el momento no existen licitaciones abiertas, presupuestos aprobados ni fechas oficiales para el inicio de las obras.

Frente a ese escenario, también surgió la propuesta de crear un comité ciudadano que supervise la planificación y garantice transparencia durante todo el proceso. Los expertos coinciden en que la viabilidad definitiva dependerá de distintos factores, entre ellos los estudios técnicos, el respaldo político, el financiamiento y el consenso social necesario para impulsar una de las obras de infraestructura más ambiciosas para la capital bonaerense.