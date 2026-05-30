Estación Rosas-Villa Urquiza Foto: La Nación

Quien viaja todos los días en el subte porteño quizás ya ni lo note. Pero para un turista, un pasajero ocasional o incluso para alguien que vuelve a mirar el mapa con atención, hay un detalle que salta a la vista: varias estaciones de Buenos Aires tienen dos nombres. No es un error de diseño ni una rareza caprichosa. Detrás de esos carteles hay una historia de homenajes, memoria urbana y decisiones legislativas que fueron cambiando la identidad de la red con el paso de los años.

El detalle del subte porteño que sorprende a miles: dos nombres en una misma estación

Durante décadas, las estaciones del subte se identificaron de una manera simple: tomaban el nombre de la calle, el barrio o el punto de referencia más cercano. Esa lógica permitía orientarse rápido y conectar el mundo subterráneo con la superficie. Sin embargo, con el tiempo, la Ciudad empezó a sumar una segunda capa de sentido: la del homenaje. Así aparecieron estaciones con una denominación geográfica y otra conmemorativa, una combinación que hoy convive en mapas, señalética y anuncios de viaje.

Cómo nació esta costumbre y por qué el subte también cuenta la historia de Buenos Aires

Para entender este fenómeno hay que retroceder al origen mismo del sistema. El 1 de diciembre de 1913 se inauguró la actual Línea A, que unía Plaza de Mayo con la entonces Plaza 11 de Septiembre, hoy Plaza Miserere. Fue el primer subte de América Latina y del hemisferio sur, una obra que colocó a Buenos Aires entre las ciudades pioneras del transporte subterráneo mundial. En aquellos años, el objetivo era práctico: mover más gente, más rápido, en una ciudad que ya sentía la presión del tránsito y la expansión urbana.

Estación Rosas-Villa Urquiza Foto: La Nación

Las primeras estaciones no fueron pensadas como monumentos simbólicos, sino como piezas funcionales de una red moderna. Por eso sus nombres respondían a la geografía urbana. Pero con el paso del tiempo, la red dejó de ser solo un sistema de transporte y pasó a convertirse también en un espacio de memoria colectiva. La propia historia del subte demuestra que la nomenclatura nunca fue totalmente rígida: por ejemplo, la estación Caballito de la Línea A fue rebautizada como Primera Junta en 1923, mucho antes de la ola reciente de nombres dobles.

Los homenajes bajo tierra: qué significan los segundos nombres

En los últimos años, la Legislatura porteña aprobó distintas leyes para agregar nombres conmemorativos a varias estaciones. Según explicó Billiken, estas decisiones suelen surgir por iniciativa de legisladores, asociaciones civiles o vecinos, y requieren un proceso legislativo con doble lectura y audiencia pública, lo que muestra que no se trata de cambios improvisados sino de definiciones institucionales sobre la memoria de la ciudad.

Uno de los casos más conocidos es Once – 30 de Diciembre, en la Línea H. La denominación fue establecida por la Ley 5.248, sancionada en 2015, para rendir homenaje a las víctimas fatales de República Cromañón y mantener viva una fecha que marcó a fuego a Buenos Aires. No es solamente un nombre: es una forma de recordar, todos los días, que una tragedia también puede quedar inscripta en la cartografía urbana.

Otro caso emblemático es Santa Fe – Carlos Jáuregui, también en la Línea H. La Ley 5.778, sancionada en 2016, convirtió a esa estación en un reconocimiento explícito a una figura central en la ampliación de derechos y en la historia social contemporánea de la ciudad. Hoy ese nombre aparece en la red y en la iconografía del sistema, integrando la memoria de Buenos Aires al recorrido cotidiano de miles de pasajeros.

Estación Once-30 de Diciembre Foto: Wikipedia

La misma lógica se observa en otras estaciones como Entre Ríos – Rodolfo Walsh, cuya denominación fue fijada por la Ley 4.504 en 2013, y en varios nombres dobles que figuran en la red, entre ellos Pasteur – AMIA, Malabia – Osvaldo Pugliese, Facultad de Derecho – Julieta Lanteri, Tronador – Villa Ortúzar o Plaza de los Virreyes – Eva Perón. En algunos casos, el agregado ayuda a señalar un hecho histórico, una institución o una identidad barrial; en otros, busca instalar un homenaje permanente en uno de los espacios públicos más transitados de la Ciudad.

Del mapa al debate: memoria, identidad y también confusión

Ahora bien, que exista una razón histórica no significa que no haya debate. Billiken advierte que, aunque muchas personas valoran el gesto simbólico, otras consideran que los nombres dobles pueden generar confusión, sobre todo entre turistas o usuarios poco frecuentes. De hecho, una parte importante de los pasajeros sigue llamando a varias estaciones por su nombre original, ya sea por costumbre, por rapidez o porque les resulta más fácil para ubicarse.

Ahí aparece la gran tensión de fondo: el subte debe orientar, pero también puede narrar. Una estación no solo indica dónde bajarse; también puede decir algo sobre el barrio, sobre un episodio doloroso o sobre una figura que dejó huella en la ciudad. En ese sentido, los nombres dobles condensan dos funciones al mismo tiempo: la práctica y la simbólica. Son, en definitiva, una forma de mostrar que Buenos Aires no solo se recorre por arriba, sino también por debajo, entre túneles que guardan parte de su historia.

Por qué esta historia del subte conecta tanto con los lectores de hoy

En tiempos de consumo rápido de información, este tipo de historias tiene un atractivo particular: están en la vida cotidiana, pero no siempre se explican. Y ahí está su potencia. Cada cartel del subte que parece rutinario puede abrir una pregunta sobre la identidad porteña, sobre cómo se construye la memoria pública y sobre qué hechos o figuras merecen permanecer visibles. Viajar bajo tierra, en Buenos Aires, también es viajar por distintas capas del pasado.

Por eso, la próxima vez que alguien vea una estación con doble nombre, tal vez ya no la lea como una rareza. Tal vez entienda que, en una ciudad donde cada esquina cuenta algo, el subte también decidió contar su propia versión de la historia.