La Línea F podría cambiar el mapa porteño Foto: Instagram @basubte

No es solo una línea nueva: la futura Línea F de subte quiere cambiar cómo entramos al subte, con accesos integrados a edificios, y esa idea tiene un antecedente porteño fascinante, escondido en pasajes y galerías del casco histórico.

Un “detalle” que puede cambiar el paisaje: entrar al subte sin pisar la vereda

En los renders y documentos preliminares del proyecto, hay un rasgo que sobresale por encima de la estética: en muchas estaciones de la Línea F, el ingreso no estaría directamente sobre la vereda, sino a través de edificios linderos, una solución pensada para reducir la ocupación del espacio público y ordenar flujos de pasajeros sin multiplicar bocas de acceso en esquinas saturadas.

La idea no es menor. Buenos Aires construyó su relación con el subte a través de “bocas” como hitos urbanos, pero el esquema de entradas integradas propone otro pacto: el subte como extensión del tejido edilicio, casi como si la ciudad “lo absorbiera” dentro de sus propios volúmenes.

La Línea F: qué se sabe hoy y por qué vuelve a estar en agenda

Según lo informado por medios locales, la Línea F apunta a unir Barracas y Palermo, con un trazado que cruza barrios como Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta, y promete combinaciones con varias líneas existentes y nodos ferroviarios.

El proyecto aparece asociado a un cronograma tentativo que ubica inicio de obra en 2026 y puesta en marcha hacia 2031, además de un esquema de licitación que viene en curso y conversaciones técnicas con experiencias internacionales (Londres, Madrid) para supervisión o intercambio de buenas prácticas.

La gran pregunta histórica: ¿esto es realmente “nuevo” en Buenos Aires?

La respuesta corta: no del todo. La respuesta interesante: Buenos Aires ya coqueteó con la idea de entrar al subte atravesando edificios y pasajes en el corazón de su etapa dorada de modernización.

Para entenderlo hay que volver a la génesis: en septiembre de 1911 empezaron las excavaciones del primer subte argentino, financiado e impulsado en gran parte por empresas vinculadas a la red de tranvías. El 1° de diciembre de 1913 se inauguró el primer tramo de la actual Línea A, entre Plaza de Mayo y Plaza Once, con un método de excavación en trinchera que dejó una huella directa en el trazado de avenidas como Avenida de Mayo/Rivadavia.

Inauguración del la Línea A, un hito en Sudamérica

Aquella obra fue más que transporte: fue una operación urbana. De hecho, en pocas décadas el sistema creció con fuerza: temprano se pudo circular por varias líneas y, con el tiempo, hubo reconfiguraciones llamativas (como el cambio de recorrido de la Línea E, que dejó sectores “ocultos” para el pasajero común).

El antecedente porteño que parece escrito para 2026: el Pasaje Roverano y el “atajo” a Perú

Hay una escena que resume por qué el plan de accesos dentro de edificios tiene sabor a déjà vu: el Pasaje Roverano, asociado desde hace décadas al microcentro y a la vida cultural porteña, funciona como un atajo de conexión hacia la estación Perú de la Línea A, una vinculación habilitada históricamente por disposiciones municipales durante la expansión y consolidación del sistema.

Lleva el nombre de su primer propietario y fue construido en 1878 Foto: Instagram @revistametro

Ese caso, contado como curiosidad urbana, en realidad revela una lógica: cuando el subte se integra a pasajes, galerías y edificios, no solo cambia el “punto de entrada”, sino el mapa peatonal: aparecen recorridos cubiertos, flujos más previsibles y nuevas centralidades comerciales “a nivel mezzanine”.

De promesa legislativa a obra “posible”: la Ley 670 y el largo loop de la expansión

La Línea F está formalmente ligada a la Ley 670 (8 de noviembre de 2001), que autorizó nuevas líneas (incluida la F) para vincular, entre otros, Barracas, Constitución, Recoleta y Palermo. Es decir: el corredor no nació ayer; fue una decisión normativa que quedó flotando por décadas entre crisis, prioridades cambiantes y reconfiguraciones de planificación.

En esa misma etapa, Buenos Aires buscaba un “rediseño total” con líneas transversales, algo que aún hoy se menciona como déficit del esquema radial/centrípeto. Que la F vuelva a escena no es casual: responde a esa necesidad histórica de coser norte y sur sin obligar a pasar siempre por el mismo embudo céntrico.

Estaciones más grandes, andén central y luz natural: el salto de diseño

Los lineamientos difundidos hablan de estaciones de mayor superficie, andenes centrales, incorporación de luz natural en sectores y un señalamiento preparado para operación automática, además de una geometría pensada para simplificar circulación y mitigar impacto acústico con materiales específicos.

La estación que cambió de nombre tres veces Foto: Archivo

Ese “combo” no es solo confort: es capacidad. En una red que cargó durante décadas con cuellos de botella, la arquitectura interna (circulaciones, escaleras, vestíbulos) define cuánto tarda una estación en “vaciarse” después de un tren lleno. Diseñar accesos dentro de edificios también puede sumar metros útiles sin “comerse” veredas.

¿Qué cambia en la calle cuando la entrada está “adentro”?

Menos fricción en superficie: menos estructuras emergentes sobre veredas angostas y esquinas conflictivas. Más integración con usos mixtos: los ingresos pueden convivir con lobbies, galerías o desarrollos comerciales, reactivando frentes urbanos. Nuevo mapa peatonal: pasajes y recorridos semicubiertos se vuelven parte del viaje cotidiano (como ocurrió históricamente con conexiones internas).

Y hay un cuarto punto, inevitable: el impacto inmobiliario alrededor de estaciones y cabeceras. El solo anuncio de grandes proyectos de transporte suele mover expectativas y valores del suelo, algo que urbanistas vienen marcando cuando se discute expansión de red y entorno de estaciones.

Buenos Aires ya lo vivió: cuando el subte fue sinónimo de “ciudad moderna”

En 1913, el subte no fue solamente un medio más: fue un símbolo de época. Nació para descomprimir una ciudad atravesada por tranvías y crecimiento demográfico, y lo hizo con decisiones de ingeniería que todavía se leen en la morfología de túneles y estaciones tempranas.

La Línea F, con su promesa de conectividad transversal y su apuesta por accesos integrados, trae de vuelta ese espíritu: la infraestructura no como parche, sino como herramienta para reescribir hábitos urbanos. Si se concreta, no solo agregará kilómetros: podría cambiar la forma en que Buenos Aires “camina” hacia el subte y, con ello, parte de su paisaje cotidiano.