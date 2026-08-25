La UBA eligió nuevas autoridades en Medicina y, por primera vez, una mujer será decana

Facultad de Medicina de UBA

El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, en sesión extraordinaria, eligió por unanimidad, a las nuevas autoridades que asumirán la conducción de esta casa de estudios a partir de marzo del año próximo, comprendiendo el período 2027-2031.

Los nombramientos recayeron en la Profesora Dra. Claudia Negri como Decana y el Profesor Dr. Marcelo Melo como Vicedecano.

La UBA eligió por unanimidad a Claudia Negri como decana y a Marcelo Melo como vicedecano Foto: Prensa

Claudia Negri será la primera mujer en conducir la Facultad de Ciencias Médicas

Tanto la Dra. Claudia Negri (Magister en Seguridad Social, doctora en Medicina, médica especialista en Psiquiatría y Salud Pública; Licenciada en Obstetricia), como el Dr. Marcelo Melo (Médico especialista en Ortopedia y Traumatología) son dos profesionales altamente reconocidos en el mundo académico. La Dra.Negri es actualmente la Vicedecana mientras que el Dr.Melo ejerce la Dirección del Hospital de Clínicas José de San Martín.

Dentro de la Universidad de Buenos Aires, Negri dirige la Licenciatura en Obstetricia desde 2001, es profesora regular adjunta del Departamento de Salud Pública desde 2021 y encabeza la Carrera de Especialización en Lactancia Materna y Crianza desde 2018. También dirige la Carrera de Especialización en Salud Reproductiva y Sexual de la Mujer desde 2004.

Su experiencia también incluye la presidencia de las comisiones permanentes de Enseñanza II, Concursos y Evaluación de Propuestas de Designación de Profesores Eméritos y Consultos del Consejo Directivo durante el período 2022-2026. A eso se suma la presidencia del Comité de Ética de la facultad entre 2022 y 2028.

La UBA eligió por unanimidad a Claudia Negri como decana y a Marcelo Melo como vicedecano Foto: Prensa

Por otra parte, el cuadro de los 16 consejeros que tendrán a su cargo las futuras decisiones del Consejo Directivo, que de igual forma comenzará a funcionar a partir de marzo del año próximo, quedó conformado de la siguiente manera: 8 pertenecen al claustro de profesores, 4 de graduados, 4 de estudiantes y 1 del personal no docente (sin derecho a voto).