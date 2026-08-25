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Así es la casa de campo de Wanda Nara en Italia: arquitectura como un cuento de hadas, ventanales para la luz solar y juegos de mesa

La empresaria definió su casa como “mi lugar de paz, mi casa de campo” y contó que le llevó años encontrar el estilo que buscaba para cada ambiente.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Cómo es la casa del campo de Wanda en Itaiia
Cómo es la casa del campo de Wanda en Itaiia Foto: Instagram
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Wanda Nara tiene en Italia una imponente casa de campo que convirtió en uno de sus lugares favoritos para descansar y disfrutar en familia. Alejada del ritmo de las grandes ciudades, la propiedad se destaca por sus amplios espacios verdes, su arquitectura de estilo tradicional y una decoración cuidadosamente elegida por la empresaria.

Hace aproximadamente un año, Wanda mostró por primera vez distintos sectores de la vivienda y compartió con sus seguidores algunos detalles del proceso de decoración. En aquella oportunidad, definió la propiedad como “mi lugar de paz, mi casa de campo” y contó que le llevó años encontrar el estilo que buscaba para cada ambiente.

Cómo es la casa del campo de Wanda en Itaiia Foto: Instagram

Cómo es la casa de campo de Wanda Nara en Galliate

La residencia está ubicada en un extenso terreno rodeado de naturaleza y combina una estética rústica con elementos contemporáneos. La madera, los colores neutros y los materiales naturales son protagonistas en los diferentes ambientes y generan una atmósfera cálida y acogedora.

Uno de los espacios que más se destaca es la cocina, que combina muebles blancos de estilo clásico con una gran mesada de madera maciza. Una amplia mesa artesanal y sillas de fibras naturales completan el ambiente y refuerzan la impronta campestre de la propiedad.

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También sobresale una cocina de inspiración industrial y retro, con terminaciones en acero y una gran campana extractora con la inscripción “Cuisine”, un detalle que aporta un marcado estilo europeo.

Cómo es la casa del campo de Wanda en Itaiia Foto: Instagram

Un interior inspirado en las villas italianas

La estética se mantiene en el resto de la vivienda, donde predominan los tonos verdes, azules profundos y arena, combinados con pisos, muebles y aberturas de madera. Las habitaciones siguen la misma línea, con mobiliario de estilo rústico, textiles claros y cuadros de inspiración clásica.

La biblioteca es otro de los rincones destacados. Las estanterías cargadas de libros y los detalles en hierro le dan al espacio una personalidad propia y una apariencia clásica que se integra con el resto de la decoración.

Además, los grandes ventanales permiten que la luz natural ingrese a los distintos ambientes y mantienen una conexión permanente con el parque que rodea la casa.

Cómo es la casa del campo de Wanda en Itaiia Foto: Instagram

Un parque que completa la propiedad

En el exterior, la vivienda conserva la esencia de las tradicionales casas italianas. La fachada cubierta de enredaderas, los techos de tejas y las ventanas con postigos blancos se combinan con un extenso parque que rodea la propiedad.

El espacio exterior también permite disfrutar de diferentes actividades al aire libre y funciona como una extensión de los ambientes interiores.

Uno de los detalles que más llama la atención en la casa es que los espacios comunes están pensados principalmente para compartir y disfrutar en familia. Una mesa de pool, un tablero de ajedrez y distintos juegos de mesa ocupan un lugar destacado y le dan a la propiedad un perfil más cálido y familiar.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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