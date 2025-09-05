No fue Perón: el primer presidente reelecto en Argentina fue también el que más años ocupó el cargo

Uno de los hombres más importantes de la segunda mitad del siglo XIX. Cómo logró transformar el país y convertirse en pieza fundamental para terminar de organizar el país.

Casa Rosada Foto: X @MinDefensa_Ar

Argentina tuvo 53 mandatarios que gobernaron desde 1854 hasta el presente, 36 fueron constitucionales y 17 de facto. Pero solo un puñado logró la reelección, el primero de ellos fue una de las figuras más polémicas de la historia argentina: Julio Argentino Roca. Mencionar su nombre es sinónimo de polémica, quizá solo Domingo Sarmiento o Juan Manuel de Rosas lograron acercarse al amor y odio que despierta su figura. Resistido por muchos, elogiado por otros, lo cierto es que su figura en la política argentina no fue una más marcando un punto de quiebre en la sociedad.

Fue dos veces presidente, el que más años gobernó con 12, ya que para ese entonces los mandatos eran de seis años. Pero su trabajo en la política no pasaría a la posteridad solo por sus presidencias, sino por lo hecho cuando fue ministro de Guerra de Nicolás Avellaneda con la llamada “Campaña al desierto” que aún hoy es motivo de un extenso debate entre sus detractores y quienes lo rescatan como el mejor presidente que tuvo Argentina. ¿Cómo fueron sus orígenes y su ascenso?

Julio Argentino Roca

Rápido ascenso

Alejo Julio Argentino nació el 17 de julio de 1843, hijo de José Segundo Roca quien fue un reconocido militar peleando en la guerra de la Independencia; en la guerra contra el imperio del Brasil y contra el gobierno de Paraguay. Su madre, Agustina Paz, intervino cuando estos eran novios para que José no fuera fusilado. Fue el tercero de nueve hermanos.

Cuando la mamá falleció el 14 de octubre de 1855, el papá decidió enviar a Julio y a dos de sus hermanos a estudiar al colegio de Concepción del Uruguay. Para ese entonces era considerado el mejor del país y terminó siendo conocido como el “educador de presidentes”, ya que varios futuros primeros mandatarios fueron allí, Roca fue uno.

Roca en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay co sus primos Eduardo y Florencio Reboredo

Roca se sumó a la Sección Militar del establecimiento e incluso se cruzó con Justo José de Urquiza, caudillo de Entre Ríos, aunque no hubo acercamiento alguno. Para marzo de 1858 ya había egresado como subteniente de Artillería para comenzar una impecable carrera militar.

Su primera batalla fue en Cepeda el 23 de octubre de 1859 con el Regimiento 1 de Artillería, luego volvió a los estudios hasta que confederados y porteños se enfrentaron en Pavón en septiembre de 1861. Acampando en Monte Flores se enteró de su ascenso a teniente primero.

Desde ese momento optó por quedarse en Buenos Aires con su tío Marcos y sus hermanos mayores Ataliva y Alejandro.

Julio Argentino Roca y el Coronel Gramajo. Foto: Archivo General de la Nación

Al estallar la guerra de la Triple Alianza se dedicó a instruir subordinados. En Corrientes se encontró con su padre, sus hermanos Rudecindo, Celedonio y Marcos, y sus primos Marcos y Francisco Paz. Celedonio, Marcos y sus primos morirían en esa guerra. Don Segundo, por su parte, estaba a cargo de conducir al batallón de Tucumán y fue al único oficial que se le permitió participar en la guerra con 66 años y después de la batalla de Tuyutí fue ascendido a general de división. Tiempo después se molestó porque no se le permitía luchar y pidió el pase a retiro.

Su hijo seguiría su carrera ascendente y a los 31 años se convirtió en general. “Estaba usted llamado a cerrar la jornada con los esplendores de la victoria…”, le escribió el presidente Nicolás Avellaneda.

Campaña al Desierto

Las ambiciones de Roca eran claras y su plan militar en la Patagonia estaba en marcha. Para el general era “un disparate” la llamada “zanja de Alsina” porque era “lo que se le ocurre a un pueblo débil y en la infancia: atajar con murallas a sus enemigos”.

Su plan era simple, al menos así lo quiso hacer ver: correr la frontera del indio hasta Río Negro y Neuquén, con la participación de diversas columnas que convergerían en una misma zona. Roca creía que la única solución contra la amenaza indígena era su sometimiento definitivo y así lo plasmó en el discurso que dio ante el Congreso Nacional el 13 de septiembre de 1878, en el cual planteó la “absorción y asimilación” del indio.

La llamada Campaña al desierto en 1878

Respecto al término Conquista del Desierto hay varias teorías: la primera es que fue bautizada así por las condiciones geográficas de la Patagonia ya que presentaba un clima desértico. La otra es porque la región estaba completamente deshabitada de gente de raza blanca y civilización europea y la última hipótesis sostiene que el territorio conquistado sorprendió a los expedicionarios por la escasa población.

El Informe Oficial de la Comisión Científica, que acompañó al Ejército Argentino, estableció que 14.000 indígenas resultaron muertos o tomados prisioneros. El mismo Roca precisó ante el Congreso que se habían tomado como prisioneros a 10. 539 mujeres y niños y 2.320 combatientes. Estimativamente este hecho fue causa directa de la muerte de más de mil indígenas y una parte de quienes sobrevivieron fue desplazada a zonas más periféricas y estériles de la Patagonia. 3.000 personas fueron enviadas a Buenos Aires, donde los separaron por sexo, a fin de evitar que procrearan hijos.

Presidencias

Para Roca lo hecho en la Patagonia resultó ser el gran triunfo político que necesitaba para llegar a la presidencia. Miembro del Partido Autonomista Nacional (PAN), consiguió tejer alianzas claves para conseguirlo y suceder a Avellaneda el 12 de octubre de 1880.

“El secreto de nuestra prosperidad consiste en la conservación de la paz y el acatamiento absoluto a la Constitución; y no se necesitan seguramente las sobresalientes cualidades de los hombres superiores para hacer un gobierno recto, honesto y progresista. Puedo así, sin jactancia, deciros que la divisa de mi gobierno será paz y administración”, dijo en su primer discurso como presidente.

Durante su mandato se desarrolló la red ferroviaria, la obra pública e impulsó la inmigración. Además, buscó ponerle punto final a los problemas limítrofes con Chile, aunque para ello debió esperar a su segunda presidencia, y se construyó un nuevo puerto donde hoy está Puerto Madero.

Cuadro del discurso de apertura ordinaria de Julio Argentino Roca

Se sancionó la famosa Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria y se creó el Registro Civil, desplazando a la Iglesia en el trámite de asentar nacimientos, matrimonios y defunciones. El enfrentamiento con el clero fue tan fuerte que culminó con la expulsión del Nuncio Luis Mattera y la ruptura de relaciones con el Vaticano y que reanudaron 16 años después.

Volvió a ser elegido presidente para el mandato de 1898-1904, en el medio el país sufrió su primera gran crisis económica con el gobierno de Miguel Juárez Celman quien era su concuñado. Al asumir prometió “paz y una administración ordenada” donde sancionó la Ley del servicio militar obligatorio y la polémica Ley de Residencia, que impedía la entrada de extranjeros y habilitaba a expulsarlos si su conducta comprometiera la seguridad nacional.

Para 1904 se retiró prácticamente de la política hasta su muerte, el 19 de octubre de 1914. La historia lo convirtió en uno de los personajes con más debate generado. Para bien o para mal, su legado no fue indiferente.

Julio Argentino Roca junto a su secretario Mariano de Vedia Foto: Archivo

Los presidentes que más gobernaron

Carlos Menem (1989-1999) fue el que más tiempo permaneció de manera ininterrumpida en el Sillón de Rivadavia: 10 años y 5 meses, lo sigue Cristina Kirchner (2007-2015) con 8 años mandato. Pero quién más se mantuvo en el mencionado puesto fue Julio Argentino Roca con 12 años, pero en dos períodos no consecutivos de 1880-1886 a 1898-1904.

Juan Domingo Perón fue el único reelecto dos veces y gobernó por 10 años y 6 días entre 1945 y 1955, cuando su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado. 20 años después volvió a ser elegido en las urnas, pero no completó su tercer mandato porque murió el 1 de julio de 1974.