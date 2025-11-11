El curioso origen del nombre Tierra del Fuego, una de las pocas provincias bautizada así por un evento histórico

Pocos lo saben, pero es la provincia más extensa de Argentina, con una superficie superior al millón de kilómetros cuadrados. Sus orígenes son igual de fascinantes.

La provincia más extensa de Argentina es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ubicada en el extremo sur del país Foto: Instagram @turismotdf

Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, más conocida como Tierra del Fuego, es una de las veintitrés provincias que conforman la República Argentina. Uno de los veinticuatro estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden y uno de los veinticuatro distritos electorales legislativos nacionales.

Con capital en Ushuaia, es la más extensa del país. Con una superficie superior al millón de kilómetros cuadrados —al incluir los territorios antárticos y las islas del Atlántico Sur—, se destaca por contar con apenas tres ciudades: la ya mencionada Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Según el censo realizado en 2022, actualmente cuenta con una población total de 185.732 habitantes. ¿Por qué se llama así?

El origen del nombre de Tierra del Fuego

La provincia recibe su nombre luego de que el navegante y explorador militar, Fernando de Magallanes, llegara allí en 1520. Este la bautizó “Tierra de los Fuegos” al ver desde su barco las fogatas encendidas de los selk’nam y los yámanas, dos pueblos amerindios originarios de la zona que habitaban la isla.

Se extiende al sur y al este del estrecho de Magallanes, entre los océanos Atlántico y Pacífico. Su perímetro está determinado por las puntas Anegada y Catalina en la costa norte de la isla Grande de Tierra del Fuego, el cabo San Juan en el extremo oriental de la isla de los Estados, el cabo de Hornos en el extremo sur del grupo de las islas Hermite y el cabo Deseado en la extremidad occidental de la isla Desolación.

Dentro de sus límites hay agrupadas una infinidad de islas grandes y pequeñas que forman una complicada red de canales, bahías y senos y que están dominadas en su mayoría por montañas de nieves eternas.

El curioso origen del nombre Tierra del Fuego Foto: Instagram @turismotdf

El destino de los selkman y Magallanes

Los selk’nams u onas eran un pueblo nómada terrestre, dedicado a la caza y la recolección. A principios del siglo XX, fueron víctimas de un genocidio impulsado por ganaderos, misioneros salesianos y agentes estatales de Argentina y Chile. Celebraban ritos de iniciación masculina durante los cuales los ancianos revelaban los secretos tribales a los jóvenes o klóketen, llamado h’ain; realizado alrededor de los 18 años y daba a los jóvenes la categoría de adultos.

Actualmente, hay descendientes en Argentina y Chile, con un total de 3.905 personas registradas (2.761 en Argentina y 1.144 en Chile) y se están realizando esfuerzos para recuperar y revitalizar su cultura y lengua.

Los Selknam Foto: Archivo

Magallanes, por su parte, murió en combate ante nativos el 27 de abril de 1521, en Filipinas. Junto con él fueron asesinados ocho expedicionarios. Ni siquiera pudieron recuperar luego su cadáver y tras esto, los navegantes se reorganizaron y en vista de la traición experimentada, abandonaron de inmediato tales islas.

Fernando de Magallanes Foto: Archivo

El debate acerca de la territorialidad de Argentina

El debate sobre la territorialidad argentina no se limita solo a cuestiones de superficie, sino que también involucra la soberanía sobre territorios en disputa, como las Islas Malvinas y la Antártida Argentina. Estas zonas, reclamadas históricamente por el país, forman parte de un debate geopolítico que trasciende lo geográfico y se inscribe en el plano diplomático e identitario. Así, la extensión real del territorio nacional depende de los criterios con los que se definan sus límites y del reconocimiento internacional de las áreas bajo reclamo.

Aunque las Islas Malvinas y otros territorios peninsulares se encuentren bajo reclamo internacional, siguen considerándose parte de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según la ley de provincialización, la soberanía sobre estas zonas en disputa depende de los tratados internacionales y de las decisiones del gobierno federal. Esta situación refleja la importancia estratégica y política de la provincia tanto en el ámbito nacional como internacional.

Tierra del Fuego es la provincia de menor densidad poblacional, con apenas 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado Foto: Instagram @turismotdf

Además, Argentina se reconoce como un país bicontinental, ya que una porción de su territorio se extiende hacia la Antártida, lo que la convierte en la nación más próxima al continente blanco. La ciudad de Ushuaia, conocida como la más austral del mundo, representa el punto de conexión natural entre el territorio americano y la proyección antártica del país.