¿Tierra del Fuego o Buenos Aires?: cuál es la provincia más grande de Argentina y qué se tiene en cuenta para definirlo

Aunque sus dimensiones son muy diferentes, existe un debate histórico acerca de la provincia con mayor extensión de territorio.

Tierra del Fuego y Buenos Aires, las dos provincias más grandes del territorio argentino. Foto: Unsplash.

La extensión territorial de las provincias argentinas suele generar confusión, especialmente cuando se comparan regiones de gran tamaño como Buenos Aires y Tierra del Fuego. Si bien ambas poseen características geográficas y políticas particulares, la diferencia en superficie entre ellas es notable.

Mientras la provincia más poblada de la Argentina se destaca por su vasta extensión continental y su relevancia económica, la más austral incluye no solo su porción insular, sino también una importante área antártica y marítima que amplía su territorio. Esta comparación invita a reflexionar sobre qué criterios -continentales o totales- deben considerarse al determinar cuál es verdaderamente la provincia más grande del país.

El mapa de la República Argentina bicontinental y sus espacios marítimos. Foto: Gobierno argentino.

Si se considera la totalidad de su territorio, la provincia más extensa de Argentina es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ubicada en el extremo sur del país. Con una superficie superior al millón de kilómetros cuadrados —al incluir los territorios antárticos y las islas del Atlántico Sur—, se destaca por contar con apenas tres ciudades: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Por el contrario, Buenos Aires es la provincia más extensa del territorio continental argentino (305.907 km²), superando en superficie a todas las demás dentro del continente. Su vasto territorio abarca una gran diversidad de paisajes, desde extensas llanuras pampeanas hasta zonas costeras sobre el Atlántico. Además, concentra una importante actividad económica, agrícola e industrial, lo que la convierte en una de las regiones más relevantes del país tanto por su tamaño como por su peso demográfico y productivo.

El debate acerca de la territorialidad de Argentina

El debate sobre la territorialidad argentina no se limita solo a cuestiones de superficie, sino que también involucra la soberanía sobre territorios en disputa, como las Islas Malvinas y la Antártida Argentina. Estas zonas, reclamadas históricamente por el país, forman parte de un debate geopolítico que trasciende lo geográfico y se inscribe en el plano diplomático e identitario. Así, la extensión real del territorio nacional depende de los criterios con los que se definan sus límites y del reconocimiento internacional de las áreas bajo reclamo.

Aunque las Islas Malvinas y otros territorios peninsulares se encuentren bajo reclamo internacional, siguen considerándose parte de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según la ley de provincialización, la soberanía sobre estas zonas en disputa depende de los tratados internacionales y de las decisiones del gobierno federal. Esta situación refleja la importancia estratégica y política de la provincia tanto en el ámbito nacional como internacional.

Reclamo argentino sobre la soberanía en Islas Malvinas. Foto: Cancillería

Además, Argentina se reconoce como un país bicontinental, ya que una porción de su territorio se extiende hacia la Antártida, lo que la convierte en la nación más próxima al continente blanco. La ciudad de Ushuaia, conocida como la más austral del mundo, representa el punto de conexión natural entre el territorio americano y la proyección antártica del país.

Argentina reclama soberanía sobre las Islas Malvinas y un sector de la Antártida

El territorio argentino abarca tres tipos de espacios: el terrestre, el marítimo y el aéreo, en las que el Estado nacional ejerce su autoridad y el control de manera exclusiva.

Aún queda pendiente la resolución del conflicto con el Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, que el país sudamericano reclama desde que las Islas fueron ocupadas por Gran Bretaña en 1833.

Islas Malvinas. Foto: NASA

Por otro lado, existe también una situación particular respecto de la soberanía del Sector Antártico Argentino, reclamada por el Estado nacional con anterioridad a la firma del Tratado Antártico de 1959.

Buenos Aires y Tierra del Fuego, las dos provincias más extensas de Argentina

Buenos Aires y Tierra del Fuego comparten un rasgo en común: la inmensidad de sus territorios. Sin embargo, detrás de esa coincidencia se esconden realidades completamente distintas. Una concentra la mayor parte de la población y la actividad económica del país; la otra, en cambio, se caracteriza por su aislamiento geográfico, su baja densidad poblacional y su papel estratégico en la proyección hacia la Antártida. Dos extremos del mapa nacional que, pese a sus contrastes, representan la diversidad y amplitud del territorio argentino.

Mientras que Tierra del Fuego es la provincia de menor densidad poblacional, con apenas 0,2 habitantes por kilómetro cuadrado; Buenos Aires concentra la mayor cantidad de habitantes de Argentina: 17.523.996 personas, según el último censo nacional. Su densidad asciende a 55,3 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que evidencia una alta concentración demográfica.