La ciudad uruguaya detenida en el tiempo que “separa parejas”: la historia de Colonia, una joya reconocida por la UNESCO

Uno de los destinos más elegidos por los argentinos por su cercanía y fácil llegada a una hora de CABA. Detrás de su casco histórico esconde un mito que es el terror de los enamorados.

Colonia está ubicada en el suroeste de Uruguay. Foto: Instagram @coloniadelsacramentouy

A 50 kilómetros en línea de recta de Buenos Aires asoma una de las ciudades favoritas para los turistas en Uruguay: Colonia del Sacramento. Por su fuerte contenido histórico y la cercanía con la capital argentina, la vuelve irresistible para ser visitada por su hermoso paisaje y fuerte carga histórica, pero detrás de esto se esconde una leyenda que más de un enamorado quiere evitar.

Si bien la ciudad recibe miles de turistas al año y se consolida como una de las escapadas que si o si debés aprovechar, debe lidiar con el mote de “rompe parejas”, ya que hay un mito popular que afirma que visitarla con tu novio o novia hará que la relación irremediablemente se termine. Pero, ¿cómo nació?

A una hora de Buenos Aires está la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Foto: Instagram @coloniadelsacramentouy

Colonia del Sacramento, mucho más que una ciudad “maldita”

Mejor conocida como Colonia, es la capital del departamento de Colonia, en el suroeste de Uruguay. Ubicada en la ribera norte —izquierda— del Río de la Plata, a 177 kilómetros de Montevideo y frente a las costas de Buenos Aires, Argentina, a solo 50 kilómetros (en línea recta).

Disputado por portugueses y españoles, siendo fundada varias veces por ambos, se convirtió en motivo de conflictos armados entre los ejércitos. La excelente conservación de su casco histórico, que funciona lo mejor de las culturas, impulsó a que la Unesco lo declare Patrimonio Mundial en 1995. Su preservación del entorno ha permitido la utilización de sus calles como exteriores de varias películas de época, como la nominada al Oscar Camila (1983) de María Luisa Bemberg.

Colonia del Sacramento, Uruguay. Foto: @coloniadelsacramentouy

Después de casi 200 años,el hoy llamado Barrio Histórico de Colonia del Sacramento era “ruina, destrucción y abandono”. Pero para 1968, Federico García Capurro y Jorge Otero Mendoza convencieron al Presidente Jorge Pacheco Areco de la importancia de recuperarlo y a fines de ese año se firmó el decreto por el cual se creó el Consejo Ejecutivo Honorario para la Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento (CEH)para iniciar las obras que duraron 4 años.

El origen de la maldición “rompe pareja”

El mito de que visitar Colonia “destruye relaciones” comenzó a su poco tiempo y tiene su origen en las redes sociales. La hipótesis se aplica a las parejas jóvenes que están viviendo sus primeros meses y también a aquellas que dudan en su continuidad.

“Es un hecho científico. Ninguna pareja que fue sola a Colonia sobrevivió”, dice el usuario de X @flequilloislife. De hecho, en 2018, el rumor traspasó las redes y llegó a la radio porque Mario Pergolini dijo: “Una vez al año todo el mundo debería ir a Montevideo. No a Colonia. Colonia es para separarse”.

Por qué los enamorados evitan visitarla. Foto: Instagram @coloniadelsacramentouy

Otro usuario de X, @Wait_Man, abrió nuevamente el debate: “Tengo la teoría de que las parejas que se van un fin de semana a Colonia se están por separar. Onda, vayamos a algún lado solos antes de que esta relación se vaya al tacho, pero no gastemos mucha guita al pedo”.

Las respuestas de los usuarios que contaban sus experiencias personales para avalar la teoría no tardaron en llegar: “Ni te conozco, pero me sumo a tu teoría. Me pasó a mí. ¿Hay un club o algo? ¿Tenemos beneficios, art, obra social?”, dijo @xavoguerrero.

Lo cierto es que todo forma parte del imaginario colectivo y carece de una explicación más o menos fiable.

Colonia del Sacramento, Uruguay. Foto: @coloniadelsacramentouy

Qué hacer en Colonia

Uno de los lugares más emblemáticos de Colonia del Sacramento es el faro, que ofrece una vista panorámica del pueblo desde su altura. Desde esta privilegiada posición, los visitantes pueden contemplar la belleza de la ciudad y, a su vez, iniciar un recorrido hacia la famosa Calle de los Suspiros.

Otro atractivo destacado es laPlaza de Toros Reales de San Carlos, una construcción única en Uruguay de 1910. Este monumento, que originalmente se utilizaba para corridas de toros, refleja la rica tradición cultural de la región.

La Puerta de la Ciudadela, construida en 1745 como medida de defensa, permite a los turistas explorar una parte fundamental de la historia. Caminar alrededor de esta puerta es como viajar en el tiempo. También cuenta con la Iglesia Matriz de Colonia y la Plaza Mayor, así como la hermosa rambla y la Playa Ferrando, donde se puede apreciar un atardecer inolvidable.

Colonia del Sacramento, Uruguay. Foto: @coloniadelsacramentouy

¿Cómo llegar de Buenos Aires a Colonia Uruguay?

Hay 2 maneras: en ferry, micro o coche

Tomar el ferry desde Puerto Madero hasta Colonia Buenos Aires en empresas como Buquebus o Colonia Express. El tiempo de duración del viaje depende del tipo de buque, aproximadamente van de 45 minutos a 1 hora los rápidos y 3 horas los lentos.

La empresa Cacciola ofrece viajes en catamarán desde el Tigre hasta la ciudad uruguaya de Carmelo y desde allí el traslado en micro a Colonia.

Para viajar en auto se debe llegar hasta la ciudad de Gualeguaychú y allí cruzar el Puente Gral. San Martín sobre el río Uruguay e ingresar al país vecino a la localidad de Fray Bentos. Luego por las rutas uruguayas 2 y 21 pasar por las localidades de Mercedes, Nueva Palmira, Carmelo para finalizar en Colonia.