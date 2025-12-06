Día Nacional del Gaucho: por qué se celebra el 6 de diciembre y cuáles fueron los jinetes más famosos

La fecha se oficializó el 15 de diciembre de 1993, a través de la ley N.º 24303. Qué valores reúne este icónico personaje que atravesó décadas e intentos de destierro.

Cada 6 de diciembre se celebra el Día Nacional del Gaucho en Argentina, en conmemoración a la primera publicación de El Gaucho Martín Fierro en 1872. Esta obra de José Hernández es una de las más influyentes de la literatura local y se convirtió en una de las más importantes. Escrito en versos, este escrito relata la vida y cultura gauchesca, por lo que es un símbolo de la sociedad gaucha.

Fue en el año 1872 cuando comenzó a escribir este libro en formato de poema narrativo, denominado El gaucho Martín Fierro. El autor, nacido el 10 de noviembre de 1834 en los caseríos de Perdriel, tenía un contacto cercano con el estilo de vida rural, lo cual inspiró muchos de sus trabajos.

Se celebra el Día Nacional del Gaucho

Ser gaucho significa ser un símbolo de la identidad y el espíritu libre de los campos de la región del Río de la Plata, especialmente en Argentina y Uruguay. Históricamente, eran jinetes y trabajadores ganaderos independientes y hábiles en el campo, asociados con la libertad y la autosuficiencia. Hoy en día, “ser gaucho” también se refiere a un conjunto de valores que incluye la nobleza, la valentía, la generosidad, la lealtad y el respeto por las tradiciones camperas, como la cría de caballos y la transmisión de estas costumbres a las nuevas generaciones.

Los gauchos más famosos

Martín Fierro

Personaje principal de la obra de Hernández, era un gaucho trabajador de las pampas bonaerenses, que vivió con su mujer y dos hijos, es reclutado forzosamente para servir en un fortín e integrar las milicias que luchaban defendiendo la frontera argentina contra los indígenas, dejando desamparada a su familia.

José Hernández Foto: Archivo

Tras un duelo, huye al desierto con su amigo Cruz, sufre penurias y, finalmente, regresa al campo buscando reunirse con sus hijos, aunque cada uno toma caminos separados en el final de la obra. El poema es un canto a la vida del gaucho y una denuncia social contra el abandono y la marginación que sufrió este personaje en la sociedad de su tiempo. Fue en la chacra, que hoy es museo en Laguna de los Padres, donde Hernández vivió y aprendió directamente de los gauchos, inspirándose en sus experiencias y dificultades para escribir su obra cumbre.

Alejandro Goodoy, el primer gaucho

Existe una leyenda que lo menciona como “primer gaucho” y data de 1586. Por aquel entonces Buenos Aires era un incipiente asentamiento y allí vivía el soldado raso andaluz que se quejaba del maltrato y las pésimas condiciones de vida. Se cuenta que habría enviado una carta al rey de España para que atendiera su condición y las de aquellos que se encontraban en circunstancias semejantes.

Cansado de esperar se acercó al baldío que entonces era la Plaza Mayor y tras gritar “¡Muera Felipe II!” se fugó a galope hacia el campo. Nunca se pudo comprobar con veracidad, pero aumentó el mito de esta figura.

Antonio Rivero

Un peón rural que trabajaba en las Islas Malvinas y lideró una rebelión contra la autoridad, enfurecido por el trato injusto y la usurpación de tierras por parte de los ingleses. El levantamiento culminaría en un acto audaz, teniendo lugar el 26 de agosto de 1833. El gaucho y sus compañeros atacaron con facones, pistolas y boleadoras a cinco ingleses que incluían al jefe de la guarnición y otros representantes de la corona.

El mítico Gaucho Rivero Foto: Archivo

Se instalaron en la vivienda principal, arriaron la bandera inglesa e izaron la azul y blanca. Entre los primeros días de 1834, dos buques británicos llegaron a la isla Soledad para recuperar la usurpación, organizando una partida armada para capturar a los gauchos. No fue una tarea fácil para los ingleses porque necesitaron enviar varias expediciones, pero lograron apresar a los peones, engrillarlos y conducirlos detenidos a Gran Bretaña para ser juzgados.

Allí permanecen por varios meses presos hasta que el ministerio fiscal, estudiados del caso, le aconseja al Almirantazgo dejarlos en libertad y embarcarlos de vuelta a Buenos Aires. Se cree que Rivero murió años después luchando en el combate de la Vuelta de Obligado.

Juan Moreira

Comenzó a trabajar de peón en la estancia de los Correa Morales, ubicada en Navarro, y se casó con Vicenta Santillán. Su primer crimen lo cometió en 1856 al asesinar al pulpero Sardetti porque le prestó 10.000 pesos y nunca se los devolvió. Este hecho le ganó la reputación de “hombre de armas tomar”.

Juan Moreira, gaucho, cultura argentina

Moreira sumaba 15 asesinatos, los que constaban en las actas, y se convirtió en un problema para las autoridades. Un grupo de treinta policías, al mando del coronel Francisco Bosch, decidieron ir en su búsqueda. El forajido se encontraba en el prostíbulo La Estrella de Lobos, lugar de donde intentó escapar sin éxito porque cuando quiso trepar un tapial, el sargento Andrés Chirino le clavó la bayoneta del fusil aprisionándolo contra el muro. Moreira sacó su pistola del cinto para disparar y logró herirlo en su ojo y en el pómulo.

En simultáneo, el gaucho tomó con su mano derecha la daga que llevaba entre los dientes, le tiró un hachazo a Chirino dándole en la cabeza y le cortó cuatro dedos de su mano izquierda. Moreira aún tenía resto, bajó malherido y le disparó al capitán Pedro Berton, quien recibió un balazo que le quebró la muñeca derecha y le afectó el brazo izquierdo. El teniente Eulogio Varela, quien también fue parte de la comitiva, sufrió el impacto de dos balas en su rodilla izquierda. Fue ahí donde Moreira dejó de existir para dar lugar a la leyenda.